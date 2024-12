Claudio Sacchetto designato commissario del circolo di Saluzzo di Fratelli d’Italia

Claudio Sacchetto, consigliere regionale e presidente della Commissione Attività produttive a Palazzo Lascaris, è stato designato ieri sera, durante il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia, commissario del circolo di Saluzzo.

Subentra nell’incarico al sindaco di Envie, Roberto Mellano, al quale il presidente provinciale William Casoni aveva affidato la gestione del partito in occasione delle elezioni amministrative.

Saluzzo – come si ricorderà – è stata una delle sezioni più turbolente della provincia a tal punto che c’è stato un momento – in fase elettorale quando si era registrata una clamorosa spaccatura - in cui le sedi fisiche in città erano addirittura due.

Impegnativo, dunque, il compito del neocommissario.



Commenta Claudio Sacchetto: “Sarò commissario fino all’indizione del congresso del circolo che verosimilmente avverrà entro la prima metà del nuovo anno. Il circolo attualmente è composto da circa 15-16 iscritti e ovviamente deve crescere.

L’obiettivo del commissariamento – spiega - è quello di preparare al meglio il terreno per costituire una sezione operativa e che lavori in armonia, in stretto rapporto con le altre forze del centrodestra locale e con la componente civica che vogliamo venga coltivata.

Inoltre, il circolo di Saluzzo – aggiunge Sacchetto - insisterà su un territorio ampio ed articolato quale il Saluzzese e quindi una molteplicità di Comuni, realtà produttive ed associative, non ultime quelle dei Comuni facenti parte dell’associazione Octavia. Fratelli d’Italia – annota in conclusione il neocommissario - deve iniziare ad essere uno dei principali interlocutori di questi soggetti sul territorio perché il consenso che abbiamo in queste aree e che fa di FdI il primo partito va curato ed irrobustito per consolidarlo e renderlo non semplice consenso d’opinione ma anche e soprattutto di strategia e visione economica e sociale in tutta l’area saluzzese”.