Il consiglio comunale di Bra approva il Bilancio previsionale dei prossimi tre anni

L’approvazione del Bilancio previsionale per il triennio 2025/2027, con relativi allegati, è stato il cuore dell’ultima seduta dell’anno del Consiglio comunale di Bra, riunitosi ieri sera, lunedì 23 dicembre 2024.

Ad illustrare quello che è uno dei documenti più rappresentativi della vita amministrativa dell’Ente è stato Gianni Fogliato, sindaco e assessore alle Finanze. Nel suo intervento il primo cittadino ha sottolineato come – nonostante i tagli agli alla spesa effettuati a livello nazionale per effetto spending review e l’accantonamento obbligatorio – si sia riusciti a mantenere la qualità e la quantità dei servizi erogati, senza aumenti alle aliquote Irpef e Imu, confermando le agevolazioni fiscali e mantenendo tutti i servizi scolastici a domanda individuale a tariffe invariate, pur a fronte di un importante aumento dei costi. Un bilancio caratterizzato da conti in ordine, come certificato anche dai Revisori, nonostante inflazione e crescita generalizzata dei prezzi, varato “nella consapevolezza che è necessario fare delle scelte e definire priorità, ma con il costante e grande impegno nel cercare di far fronte a tutti i bisogni della città”, ha commentato il sindaco.



La discussione e il video integrale della seduta

Ampia e articolata la discussione che ha portato all’approvazione del documento (11 voti favorevoli, 6 contrari). La minoranza ha evidenziato un bilancio ingessato, con pochi slanci dal punto di vista turistico e produttivo e la necessità di maggiore visione e più stanziamenti per la sicurezza, le politiche per la famiglia e la crescita della città. La maggioranza ha invece sottolineato la validità degli interventi a favore della comunità e a sostegno di famiglie, istruzione, commercio e ambiente, con numerosi investimenti strutturali, simbolo di dinamismo e capacità di evoluzione. L’intero dibattito del Consiglio comunale sul bilancio e sulle deliberazioni all’ordine del giorno è pubblicato on line sul portale https://bra.consiglicloud.it/home e sul canale You Tube del Comune di Bra https://www.youtube.com/@comunebra.



Variazioni di bilancio, orti urbani e acquisizione terreno

L’approvazione del nuovo previsionale è stata preceduta dalla ratifica (10 voti favorevoli, 5 contrari, 1 astensione) della settima variazione al bilancio 2024/26, per un fabbisogno netto di spesa che per l'esercizio 2024 ammonta a 288.956,37 euro, finanziati da maggiori entrate proprie (29.327,15 €), trasferimenti correnti di terzi (129.638,22 €), applicazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione destinato a spese di investimento (40.000 €) e partite di giro. Varate all’unanimità la proposta di adeguamento del “Disciplinare per l’assegnazione e l’uso degli orti urbani” secondo aggiornati criteri per la procedura di assegnazione e l’acquisizione al patrimonio comunale di un terreno in frazione Pollenzo, da destinare ad area a servizio della comunità. (em)