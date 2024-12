Successo per il ritorno del Presepe Vivente a Crava [FOTO]

Le luci di fiaccole e bracieri hanno scaldato l'atmosfera delle strade di Crava, frazione del comune di Rocca de' Baldi che, ieri sera, martedì 24 dicembre, è diventata Betlemme grazie al ritorno del Presepe Vivente.

Dopo alcuni anni di stop e la versione un po’ rivisitata dello scorso anno, le strade si sono animate con una quarantina di postazioni dove grandi e piccini hanno dato vita a rappresentazioni storiche e antichi mestieri, il tutto allietato da musica natalizia.

La capanna con la sacra famiglia, allestita a fianco della chiesa parrocchiale, a interpretare San Giuseppe, la Madonna e Gesù con gli angioletti: Alex Francia, Elena Cardone, la piccola Cloe e il fratello Jacopo, con altri bimbi del paese.

"Indispensabile - spiegano dal Comitato "Presepe vivente" - la collaborazione con i cittadini e l’enomuseo 'La cantina', che metteranno a disposizione i loro locali e non solo, per lo svolgimento della manifestazione. Un ringraziamento anche a Don Silvio Danna che, come da tradizione, concede il locale adiacente alla chiesa per allestire la capanna della Sacra famiglia, alla Polizia locale e alla Protezione civile ANA che vigilano e a tutti coloro che, a vario titolo, collaborano alla buona riuscita dell'evento".

La replica del Presepe vivente si terrà domani, giovedì 26 dicembre dalle 15.00 alle 18.30, ingresso gratuito.