A Vernante il gran concerto di Natale della Prismabanda Street Band

La Prismabanda Street Band è pronta a sorprendere il suo pubblico con un evento davvero speciale e inedito: il "Gran Concerto di Natale", che si terrà domenica 29 dicembre alle 21.15 al Teatro Ex Confraternita di Vernante. Un'occasione unica per vivere la magia del Natale in un modo mai visto prima, grazie alla straordinaria energia della street band che eccezionalmente si esibirà in teatro, portando sul palco i brani natalizi più amati di sempre.



Solitamente abituata a suonare all'aperto, tra le strade e le piazze, la Prismabanda con l'energia della musica da strada offrirà un'esperienza coinvolgente, capace di riscaldare i cuori con la gioia del Natale.



Il concerto vedrà l'esecuzione di alcuni dei brani natalizi più famosi arrangiati da Paolo Brizio e interpretati con la tipica freschezza e vitalità della street band. Un mix di suoni, ritmo e alcune performance di Gaia Martini e Rossella Roggia renderà questa serata un evento imperdibile per tutti coloro che vogliono vivere il Natale in modo diverso, ma altrettanto emozionante.



Sul palco si esibiranno Lorenzo Armando (batteria), Paolo Brizio (pianoforte e organetto), Eugenio Enria (sax baritono), Sofia Ferraro (sax contralto), Margherita Luchese (sax contralto), Marco Goletto (chitarra elettrica), Claudio Risso (fisarmonica), Carlo Ambrogio (tromba e flicorno).



L'ingresso è libero e l'evento è realizzato grazie alla collaborazione tra Prismadanza aps, Pro Loco e Comune di Vernante.