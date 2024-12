Cervasca, avviata una raccolta fondi per la famiglia la cui casa è andata a fuoco domenica 8 dicembre

Il pomeriggio di domenica 8 dicembre a Cervasca la loro casa è stata interessata da un vasto incendio, riducendo così una porzione del tetto e del primo piano inagibile.



Ad abitarci su due livelli è una famiglia numerosa, per la quale la comunità ha immediatamente mostrato sensibilità e attenzione attivandosi.



I commercianti, residenti e la Caritas diocesana hanno avviato una raccolta fondi solidale per la famiglia, che sta abitando i locali rimasti agibili ma su cui urgono lavori di ripristino, soprattutto in vista di possibili nevicate. Anche l'Amministrazione comunale si unisce all'appello di solidarietà.



E' possibile partecipare all'iniziativa lasciando un’offerta in parrocchia oppure donando su Satispay ( https://web.satispay.com/download/qrcode/S6Y-SVN--5880EED4-41D0-44EF-ABD2-74B46BA58467?locale=it_IT) o sul conto corrente della Caritas all' Iban IT64I 08439 47031 000070101190 con causale "tetto famiglia Armando".

La somma raccolta verrà devoluta alla famiglia.