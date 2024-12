Racconigi, il Consiglio comunale chiamato all’approvazione del bilancio 2025

È convocato per domani, sabato 28 dicembre alle ore 9, a Racconigi l’ultimo Consiglio comunale del 2024.

Ben 18 i punti all’ordine del giorno tra cui le interrogazioni e le interpellanze.

Il tema più importante è indubbiamente l’approvazione del bilancio di previsione 2025 insieme a quello pluriennale con le varie deliberazioni a questi connessi , a partire dalle tariffe comunali, Imu, Tari, addizionale Irpef.

Accanto a questo quello dell’acqua pubblica con i vari adempimenti conseguenti per aderire al consorzio pubblico Co.Ge.Si.

Questo nel dettaglio l'ordine del giorno della seduta di domani:

1. Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente;

2. Rinnovo della Convenzione per il servizio sovracomunale di utilizzo, manutenzione e gestione della stazione intermedia di conferimento di Racconigi, in forma associata con Consorzio C.S.E.A. e Comune di Casalgrasso;

3. Modifiche allo statuto della Società a partecipazione comunale Alpi Acque SpA volte a configurarla come società in house dei Comuni soci ai fini dell'attuazione nel territorio comunale del modello organizzativo del servizio idrico integrato deliberato dall'ente di governo dell'ATO n. 4 Cuneese;

4. Determinazioni relative all'ingresso della società a partecipazione comunale Alpi Acque SpA nella società consortile CO.GE.SI. s.c.r.l. affidataria del servizio idrico integrato nell'ATO 4 Cuneese ai fini dell'attuazione nel territorio comunale del modello organizzativo del servizio idrico integrato deliberato dall'ente di governo dell'ATO n. 4

Cuneese;

5. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Racconigi – Relazione sulle misure 2023,analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate ed approvazione delle misure di razionalizzazione 2024;

6. Verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di cui all’articolo 30 del d. lgs. n. 201/2022;

7. Approvazione della deroga al vigente P.R.G.C. per installazione di impianto solare fotovoltaico a terra in Via dei Sospiri - Società Agricola Piave di Avataneo Federica e Bonetto Marco s.s.;

8. Legge regionale n. 15 del 07.03.1989 e s.m. – determinazione quota oneri di urbanizzazione secondaria da destinare ad interventi per edifici di culto e pertinenze funzionali all’esercizio del culto stesso - Anno 2025;

9. Verifica qualità e quantità delle aree e dei fabbricati da destinare alla residenza e alle attività produttive e terziarie nell’anno 2025 (Legge n. 167/62 - art. 14 D.L. 55/83);

10. Art. 41 Legge 449/97 - Individuazione degli organi collegiali per attività istituzionali;

11. Gettone di presenza ai Consiglieri Comunali per il periodo 01.01.2025 - 31.12.2025;

12. Approvazione del programma triennale dei Lavori Pubblici anni 2025-2026-2027 e del relativo elenco annuale anno 2025;

13. Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari - anni 2025-2026-2027;

14. Imposta Municipale Propria (IMU). Adozione delle aliquote per l’anno 2025;

15. Addizionale Comunale IRPEF. Approvazione aliquota anno 2025;

16. Approvazione nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione DUP 2025-2027;

17. Bilancio di previsione 2024-2026 - approvazione;

18. Interrogazioni e mozioni.