Cuneo, piccole risse, bottiglie rotte e rumore nell'area intorno al dormitorio della Croce Rossa. Gli abitanti: "Quando finirà"?

Urla continue, piccole risse, bottiglie vuote e rotte, soprattutto di birra, sparse ovunque. È quanto ci viene segnalato con alcune lettere dagli abitanti dei condomini di via Bongioanni, a Cuneo, nell'area dell'ex Distretto Militare intorno al dormitorio della Croce Rossa.

"Spesso assistiamo a persone che si azzuffano, ma soprattutto ci sono continui schiamazzi e gente che butta tutto ciò che ha in mano per terra. Ci auguriamo venga trovata al più presto una soluzione adeguata per tutti. Non chiediamo altro che vivere in tranquillità", dicono i cittadini.