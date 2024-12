A Mondovì c'è una nuova entità culturale: il Museo della Casa

Da sabato 7 dicembre, a Mondovì Breo esiste una nuova entità culturale: il Museo Della Casa.

Situato in Via G. B. Beccaria n. 21 al primo piano di un palazzo storico, fu dimora di un piccolo convento di suore e poi, per dal 1886 agli anni '50 del secolo scorso, sede di una “trattoria con albergo” gestita dalla famiglia Della Casa di Modena.

All’interno della struttura si trovano aree espositive attualmente allestite da mostre di quadri degli artisti Dalid Carolina Báez Salazar originaria del Messico ed alla sua prima mostra in assoluto in Italia e Mauro Ballocco di Savona.

Di particolare effetto una camera affrescata e riportata com’era nell’ottocento con gli arredi originali donati dagli eredi Della Casa e dove è stato ripristinato l’antico accesso dal piano terreno rimasto nascosto e sconosciuto fino ai giorni nostri.

Il museo è aperto alle visite guidate dal giovedì alla domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Per gruppi di oltre dieci persone è gradita la prenotazione. Per informazioni: email: info@museodellacasa.it / segreteria@museodellacasa.it Tel. 3384876448