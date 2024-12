La Riserva Bianca pronta ad ospitare la 10ª edizione del progetto "Limone for Family"

Anche quest’anno la Scuola Sci Limone con il sostegno economico ed organizzativo del Comune di Limone Piemonte, della Riserva Bianca, della Sciovia del “Maneggio” e di numerosi Sponsor privati organizzano gli eventi invernali del Progetto “Limone for Family”, che arriva alla sua decima edizione e che sono tutti ad ingresso libero.

Si partirà LUNEDI 30 DICEMBRE 2024 con la “FIACCOLATA IN MUSICA” a Quota 1400. Dalle 20.45 musica con Dj Pog ed animazione con Andrea Caponnetto per scaldarsi in attesa della suggestiva fiaccolata dei Maestri di sci che si potrà ammirare a lato della partenza della seggiovia “Morel”. Al termine della discesa la festa continua con cioccolata calda e vin brule’ offerti a tutti gli spettatori ed ancora tanta musica per ballare e divertirsi tutti insieme.

VENERDI 3 GENNAIO 2025 “LIGHT, MUSIC & FIRE” sulla pista da sci del “MANEGGIO” dalle 18 è un “super evento” che unisce tante proposte in un unico spettacolo.

La musica di Anisa Dj accompagnerà tutta la serata e la voce di Andrea Caponnetto commenterà ed animerà i vari momenti dello spettacolo.

La luce è quella che illumina con nuovi pali e nuovi fari la pista da sci, ma che sarà poi spenta per valorizzare la magia e la dolcezza della fiaccolata dei bimbi.

La partecipazione è libera e gratuita: basterà che i genitori portino i bimbi che sanno sciare, muniti della propria attrezzatura e del casco, alle 17.30 alla partenza dell’impianto dove verranno presi in consegna dai Maestri che li accompagneranno lungo la discesa sul facile pendio del “Maneggio” che viene normalmente utilizzato per insegnare lo sci ai più piccoli. Info Scuola Sci Limone tel 0171 / 92319.

Il fuoco sarà quello delle fiaccole, delle torce pirotecniche, degli effetti pirotecnici a bordo pista, dello spettacolo piromusicale finale.

Una combinazione unica di effetti che, con il buio della notte ed il bianco della neve, entusiasmeranno tutti i presenti. Anche in questo caso si terminerà in bellezza con la cioccolata calda ed il vin brule’ offerto a tutti gli spettatori.

Nel caso, per cause di forza maggiore, l’evento non potesse svolgersi il 3 Gennaio, sarà rimandato a DOMENICA 5 GENNAIO 2025.

SABATO 4 GENNAIO 2025 nel centro di Limone ci sarà “SCINTILLE D’ALLEGRIA”. La musica ed il divertimento saranno protagonisti lungo Via Roma, la via pedonale di Limone, con l’effervescente “MARCIAPE’ STREET BAND”, una band di ragazzi e ragazze che faranno divertire con la loro energia tutti i turisti dalle 16 alle 19. Alle 18 nella rinnovata Piazza San Sebastiano il suggestivo spettacolo con il fuoco di “CALIDE’ DI PRISMADANZA”.

SABATO 1 MARZO 2025 ritorna “Il Carnevale dei piccoli” in piazza del Municipio dalle 15 alle 18. E’ una delle manifestazioni più amate e più attese dai bimbi e dai loro genitori. Ci saranno i laboratori per i più piccoli, la sfilata dei bimbi mascherati con tanti premi, la baby dance, truccabimbi, giochi musicali e tanta allegria.

LUNEDI 3 MARZO 2025 ci sarà “DISCESE E DIVERTIMENTO IN MASCHERA”, una manifestazione goliardica sulla pista da sci del “MANEGGIO”. Divertimento per grandi e piccini IN NOTTURNA dalle 18 sulla pista illuminata. Tanti gadget per i travestimenti più belli, completi ed originali per lo spassoso carnevale sulla neve.

Per gli ultimi aggiornamenti sugli eventi si potrà far riferimento all’Ufficio Turistico di Limone tel: 0171 / 925281.