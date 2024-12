U14 del Centallo vince il torneo "Caduti di Superga"

Grande soddisfazione per la formazione Under 14 della Giovanile Centallo, allenata da Stefano Bonelli, che si è aggiudicata il torneo “Caduti di Superga”, organizzato a Torino dal Lucento. Una prima metà di stagione ampiamente positiva per i giovani rossoblù, con il SuperOscar vinto a settembre e il titolo di campioni d’inverno in campionato.

Organizzato in memoria della tragedia di Superga del 1949, il torneo è un'occasione per ricordare le vittime e promuovere lo sport tra i giovani. La competizione ha visto la partecipazione di numerose squadre, tutte unite nel ricordo e nella passione per il calcio.

Stefano Bonelli, allenatore della formazione vittoriosa, ha dichiarato "... sono estremamente orgoglioso dei ragazzi. Hanno lavorato duramente e hanno dimostrato grande dedizione e talento. Questo successo è frutto del loro impegno e del supporto costante delle famiglie e della società. Un grazie anche agli organizzatori che con il loro impegno e la loro passione hanno organizzato tutto in modo impeccabile".

La Giovanile Centallo continua a crescere e a collezionare successi, rappresentando una realtà solida e virtuosa nel panorama calcistico giovanile.

L'U14 del Centallo

1 Uberti

2 Rivoira

3 Baudino

4 Bernardi

5 Cavallo Federico

6 Biglione

7 Ricci

8 Figura

9 Barbero

10 Favazzo

11 Bruno

______

12 Zerrillo

13 Isaia

14 Laforé

15 Cavallo Andrea

16 Chiapale

17 Curetti

18 Vaccaielli

19 Lovera

20 Prato

21 Monasterolo

Allenatori:

Stefano Bonelli

Alessandro Di Simone

Alessandro Palladino

Navaraj Venere

Nicola Rizzo

Dirigente accompagnatore

Giovanni Caputo

Preparatore dei portieri

Alberto Reinaudo

Finale

CHISOLA - CENTALLO: 1 - 1

Gol Barbero su punizione al 6° minuto, pareggia il Chisola su colpo di testa al 19° p.t. ( 2 - 3 d.c.r. )

Semifinale

LUCENTO - CENTALLO: 2 - 3

Quarti di finale

CBS - CENTALLO: 0 - 1

Girone

ALPIGNANO-CENTALLO : 0 - 1

VINOVO SPORT-CENTALLO : 0 - 4

MEZZALUNA-CENTALLO : 0 - 3