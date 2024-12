Il Ristorante La Cave di Saluzzo, dopo un anno ricco di soddisfazioni, si prepara ad un inizio anno effervescente

Jacopo e Francesca, i giovani titolari di La Cave, desiderano augurare buone feste a tutti i clienti, ringraziando per lo stupendo anno passato insieme e preparandosi per un 2025 ricco di nuove iniziative e ispirazioni per la nuova carta da gennaio.

Il menù di Natale è andato subito “sold out” ma La Cave rimane aperta fino al 6 gennaio incluso, poi chiuderà nei giorni feriali della seconda settimana. Vi consigliamo di seguirci sui nostri canali social per non perdere nessuna novità sia sul menù che sulle aperture.

Per Capodanno, abbiamo optato per un menu alla carta classico, arricchito da qualche speciale fuori carta.

I tre ragazzi tengono a ringraziare particolarmente le aziende che quest'anno hanno scelto La Cave per le loro cene aziendali, utilizzando il locale sia come location che come catering privato. Questo è possibile grazie alla sala che offre un ambiente accogliente e caldo. Un'idea nata dai clienti stessi e molto apprezzata, permettendo di offrire menù diversi e soddisfare tutte le preferenze. La capienza massima per i gruppi è di 25 posti.

Situato in Corso Piemonte 41/A, La Cave propone piatti semplici ma realizzati con prodotti di alta qualità, rigorosamente locali. Dal primo antipasto al caffè, passando per i vini, il filo conduttore è il gusto unito alla sostenibilità, sia per una pausa pranzo veloce che per una cena rilassante e gustosa con menù à la carte.

La Cave è una meta ideale per chi apprezza il gusto e la qualità dei prodotti del territorio, con un'attenzione particolare agli aspetti etici e sostenibili, valorizzando persone, lavoro e ambiente. Tra i prodotti che ritroviamo in cucina ricordiamo: le bufale e i derivati caseari dall'allevamento di Caraglio, le carni da Meat Gust di Savigliano, il pesce del Punto Mare di Tarantasca, le verdure dell'Orto di San Martino di Saluzzo, e i formaggi della Formaggeria Valform di Sanfront, oltre ad altre aziende che si sono aggiunte di recente.

