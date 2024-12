La Pirotecnica Astesana brilla nella nuova sede di Roreto di Cherasco

La Pirotecnica Astesana è una realtà ben consolidata nel mondo della pirotecnica professionale, con alle spalle oltre vent'anni di esperienza. Specializzati nella realizzazione di spettacoli pirotecnici e piromusicali per Capodanno, l'azienda ha illuminato con le sue creazioni numerosi eventi pubblici, privati e aziendali. La Pirotecnica Astesana è nota per la vendita al minuto di articoli pirici, offrendo una vasta gamma di prodotti che vanno dalle batterie pirotecniche ai razzi, dai mortai alle fontane, senza dimenticare gli articoli per i più piccoli, sempre nel rispetto delle normative di sicurezza.

Una delle novità più importanti è l'apertura della nuova sede a Roreto di Cherasco, in via Bra 9. Questo nuovo negozio rappresenta un passo significativo per l'azienda, permettendole di essere ancora più accessibile ai clienti e di offrire un servizio di qualità in una location strategica. La nuova sede è stata pensata per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più ampio e variegato, garantendo un'ampia scelta di prodotti pirotecnici e un servizio clienti attento e competente.

La sede principale rimane a Regione Annunziata 6/c – 14050 Moasca (AT), dove tutto è iniziato e dove continua a crescere l'impegno e la passione che contraddistinguono la Pirotecnica Astesana. Tuttavia, il nuovo punto vendita di Roreto di Cherasco è un tassello fondamentale per il futuro dell'azienda, un luogo dove i clienti possono trovare tutto ciò di cui hanno bisogno per rendere ogni evento speciale e indimenticabile.

Visitateci nella nuova sede di Roreto di Cherasco per scoprire tutte le novità e lasciatevi consigliare dal nostro team di esperti, sempre pronti a guidarvi nella scelta dei fuochi d'artificio più adatti alle vostre esigenze. La Pirotecnica Astesana continua a dedicarsi con passione alla realizzazione di spettacoli pirotecnici di alta qualità, sicuri e spettacolari, per illuminare il vostro capodanno e creare momenti di gioia condivisa.

L’azienda Pirotecnica Astesana si trova in:

Regione Annunziata 6/c a Moasca (AT)

Via Bra 9 a Roreto di Cherasco (CN).

Sito internet https://www.pirotecnicaastesana.com/

Telefono e WhatsApp +39 329 059 67 83

Il 29, 30 e 31 dicembre orario continuato 9:00 alle 19:30