Volley A2M. Nell'attesa di sciogliere il nodo Pinali, Cuneo va a Cantù per ritrovare la vittoria

Senza soste, il campionato di serie A2 maschile vive domani, domenica 29 dicembre, la sua seconda giornata del girone di ritorno. La MA Acqua San Bernardo Cuneo è impegnata sul campo di Cantù per provare a tornare al successo dopo il netto 0-3 patito in casa contro la capolista Brescia.

La formazione di Matteo Battocchio non arriva all’appuntamento canturino nelle migliori condizioni psicofisiche.

Le parole del presidente Gabriele Costamagna a fine partita circa il nuovo infortunio che ha colpito l’opposto Giulio Pinali, non lasciano molto spazio alle interpretazioni: “Nei prossimi giorni dovrò fare delle valutazioni“. Tradotto: a breve il giocatore potrebbe non fare più parte della rosa a disposizione del coach.

Quella di Pinali era una scommessa giocata da entrambe le parti. L'atleta provava a rimettersi in gioco dopo il grave infortunio patito il 22 gennaio 2023 nella partita tra Siena e Latina ed un anno e mezzo di stop, mentre Cuneo aveva la speranza di poter contare su quello che, a pieno regime, è indubbiamente uno tra gli opposti più importanti del panorama italiano.

Come tutte le scommesse poteva finire in modo strepitoso, ma altrettanto nella più completa debacle. Giocatore e società hanno pazientato, Giulio si è ripreso e stava pian piano inserendosi negli schemi di gioco con i compagni, ma un nuovo dolore addominale, totalmente estraneo dall’infortunio precedente, ha fatto precipitare la situazione.

Quanto è grave il nuovo infortunio? Al momento la società non ha diramato alcuna nota circa le sue condizioni fisiche, ma di certo Cuneo non può più aspettare: il campionato sta entrando nella parte più importante della stagione ed è necessaria la rosa al completo. Per le gare, ma anche in allenamento. Di qui la riflessione lanciata da Gabriele Costamagna, che nei prossimi giorni troverà soluzione.

Certo è che sul mercato diventerebbe complicato inserirsi. La dirigenza piemontese potrebbe andare alla ricerca del classico "opposto ignorante“, magari in terra straniera. Un martellone che sappia inserirsi presto nel gruppo e dare finalmente il proprio contributo in vista dei play-off. C'è tutto un girone di ritorno da giocare, ma i tempi restano stretti.

Domani (ore 17:00) a Cantù la diagonale con Daniele Sottile la formerà ancora il giovane Davide Brignach, già protagonista nella prima parte del campionato e tornato sul taraflex in pianta stabile contro Brescia.

Brignach ha dato davvero tanto alla squadra, ma per fare il salto di qualità è necessario un compagno esperto al quale affiancarlo. L'ingresso nel sestetto nella gara contro i lombardi ha inizialmente destabilizzato gli avversari, i quali però poi gli hanno preso le misure e di lì poi è palesata la differenza tra le due squadre.

Cantù è un avversario difficile da affrontare in casa, per di più la squadra è ringalluzzita dopo il blitz esterno compiuto tre giorni fa a Porto Viro: successo al tie-break, che ha permesso ai lombardi di lasciare momentaneamente la zona retrocessione.

I prossimi saranno giorni caldi in casa Cuneo Volley, ma prima c'è da onorare la sfida canturina. Diretta streaming come sempre su VBTV.