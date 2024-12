Volley A2M. Cuneo, che tonfo a Cantù: piemontesi battuti 3-0 dalla Campi Reali

Se ricevi con il 9% di doppia positiva, beh il discorso può chiudersi ancora prima d'incominciare. È successo a Cuneo nel primo set della partita persa per 3-0 (25-17/28-26/25-23) contro la Campi Reali Cantù, percentuale che si è attestata al 21% finale. Numeri da brividi.

Risultato mai in discussione quello maturato sul campo lombardo, nel quale Cantù è stata superiore in tutto. Abissale la differenza nell'efficienza in attacco tra le bande, con Tiozzo e Galliani inarrestabili tra le fila canturine: 12 punti su 23 attacchi per il primo (52%), 10 su 17 del secondo che ha chiuso con una percentuale positiva al 59%. Se a loro aggiungiamo un opposto quasi inarrestabile (Novello ha attaccato 36 palle e ne ha messe a segno 15 con soli 3 errori e 4 murate) il gioco è fatto.

Dall'altra parte della rete Cuneo è andata in grandissima difficoltà in ricezione sulle battute avversarie (9 aces diretti subiti) e Sottile non poteva certo affidarsi ai centrali. Lo ha fatto quando poteva (quasi mai) e sono stati gli unici che hanno risposto presente. Per il resto notte fonda, con Sette andato a segno 2 volte su 14 (14%), mentre Allik ha fatto qualcosa in più ma col braccino nei momenti chiave.

La fragilità della squadra di Battocchio in questo momento è venuta fuori nei finali persi di secondo e terzo set, chiusi rispettivamente con un errore in attacco (7 dei 17 totali di squadra) ed un muro subito (5).

Per quanto riguarda l'opposto, a Davide Brignach non si può imputare davvero nulla. Sottile lo ha giustamente centellinato all'inizio sapendo che gli avversari lo avrebbero braccato a muro, poi vista anche la scarsa efficienza dei compagni ha provato a metterlo in partita, e lui tutto sommato ha fatto il suo (40%). La gara non poteva girare solo su queste basi: Cuneo, e la sfida di Cantù lo ha dimostrato una volta di più, ha maledettamente bisogno di un opposto di ruolo in grado di prendere per mano il giovane trentino, altrimenti saranno dolori grossi.

Una sconfitta, quella canturina, che getta la MA Acqua S.Bernardo nella parte mediio bassa della classifica: serve invertire la rotta e serve farlo al più presto. Altrimenti saranno guai seri.

IL MATCH

Cuneo parte con molta in difficoltà nell'attacco sulle bande, soprattutto con Allik, mentre quando la ricezione è buona Sottile si affida ai centrali che invece passano con buona efficienza. Anche la battuta non entra, così Cantù ne approfitta e trova il primo break dell'incontro sul fallo di seconda linea commesso da Brignach (7-5), centellinato negli attacchi dal suo palleggiatore. I lombardi allungano grazie a due aces di Novello che abbattono Allik, sul 14-10 Battocchio chiama time out, ma sono ancora i padroni di casa ad andare a punti dalla linea dei 9 metri, stavolta con Galliani: 16-11. Entra Malavasi per uno spento Allik ed il giovane schiacciatore si fa subito vedere mettendo giù il diagonale del -3 (16-13), ma Novello con un mani-out rimette indietro gli avversari: 21-16 Cantù, che poi va sul +7 (23-16) con un pallonetto di Galliani e l'ennesimo ace, stavolta ad opera di Marzorati. Chiude Novello (25-17), manco dirlo, al servizio.

Secondo set, Cuneo trova il primo doppio vantaggio dell'incontro nel turno al servizio di Codarin: il suo servizio costringe all'errore di Galliani (4-6) e poi propizia anche il muro di su Galliani del 4-7. Cantù non si perde d'animo e prima si riavvicina, poi pareggia a 8 con un primo tempo e un mani e fuori di Tiozzo e mette la freccia 10-8 con il muro di Bragatto su Sette e l'errore al centro di Volpato. Novello a muro blocca Allik (13-10), poi piazza l'ennesimo ace sull'estone che sul 16-12 lascia di nuovo il campo a Malavasi. Galliani punisce ancora Cuneo, che va sotto di 5 lunghezze, e sul 17-12 c'è l'ultimo time out di Battocchio. Reazione rabbiosa di Cuneo con Brignach protagonista: un suo muro su Galliani e tre servizi al fulmicotone riportano sotto i piemontesi (18-17,) che pareggiano a 18 sul fallo commesso da Tiozzo. È la MA Acqua S.Bernardo ad arrivare per prima al set ball, 23-24 con ace di Allik, ma Cantù ne annulla 3 e chiude 28-26 su errore di Sette.

Cuneo riparte dalla P1 di Sottile nel terzo set: Cantù subisce il muro di Codarin, sbaglia due attacchi con Novello e si trova sotto 0-3. Lo stesso Novello però restituisce il muro a Codarin (3-4), poi firma il punto del -1 in attacco (7-7), mentre Galliani dai nove metri firma il punto del sorpasso canturino sull'8-7. C'è il break lombardo (11-9) per l'errore in attacco di Brignach, poi 13-10 (ace) e 16-12 su attacco di Tiozzo. Arriva un altra battuta punto di Cantù: Galliani abbatte Sette e siamo 18-13. Cuneo recupera due break, lungolinea di Brignach e mani e fuori di Allik: sul 19-17 coach Mattiroli ferma il gioco, ma arriva anche il muro di Volpato su Novello che riporta i biancoblu ad una sola lunghezza (21-20). La parità a 22 sulla battuta punto dell'opposto cuneese, ma è Cantù con Novello ad arrivare al match ball sul 24-23. Il tecnico canturino getta nella mischia Cottarelli che alla prima occasione blocca Allik a muro (25-23) e manda tutti negli spogliatoi.