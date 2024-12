Cuneo: tre spettacoli al Cinema Monviso tra pomeriggio e sera di Capodanno

Tre spettacoli sono in programma al Cinema Monviso di Cuneo tra il pomeriggio e la sera di mercoledì 1° gennaio.

Si tratta del film “Onde di terra” del regista Andrea Icardi, che racconta la Langa dei bacialé, proiettato alle 18.30, e della pellicola di Stéphane Brizé “Le occasioni dell’amore”, alle 16 e alle 21. Il secondo film, la cui trama segue le vicende di Mathieu, un attore in crisi esistenziale che ritrova una vecchia fiamma in una cittadina marittima, è in programmazione anche stasera, lunedì 30 dicembre, alle ore 21. Domani, in occasione di San Silvestro, il cinema resterà chiuso.

Per ulteriori informazioni sulla programmazione, che può subire variazioni, è consigliato consultare il collegamento: https://www.comune.cuneo.it/cultura/cinema-monviso/proiezioni.html . In alternativa è possibile contattare l’Ufficio Spettacoli del Comune di Cuneo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30, ai numeri 0171.444.812 – 818, o ancora, nelle ore serali, l’interno del cinema: 0171.444.666. I biglietti sono acquistabili il giorno dell’evento all’indirizzo ticket01.comune.cuneo.it/home.aspx a partire dalle 9, oppure direttamente presso la biglietteria del Cinema da 30 minuti prima della proiezione.

Giovedì 2 gennaio riprenderà l’ordinaria comunicazione della programmazione settimanale.