Incontro tra Ufficio Turistico di Cherasco e ATL albese per uno scambio di idee di collaborazione

Scambio di auguri e belle intenzioni di collaborazione per il nuovo anno tra l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e l’ufficio turistico di Cherasco.

Nei giorni prima delle feste natalizie, infatti una rappresentanza dell’ufficio turistico di Cherasco insieme a Umberto Ferrondi, vicesindaco e assessore al turismo e agli eventi, e Mara De Giorgis consigliera delegata alla cultura, si è recata in visita agli uffici dell’Atl albese per uno scambio di auguri e di idee e per progettare insieme un futuro turistico ancora più ricco e attrattivo per i visitatori.

È stato un bel momento di ritrovo alla presenza del presidente Mariano Rabino con il suo staff che annovera anche alcune cheraschesi: un momento di confronto per parlare delle tante opportunità del nostro territorio, della collaborazione tra le due realtà in vista di una significativa crescita e valorizzazione del patrimonio turistico di Cherasco oltre che delle Langhe, del Monferrato e del Roero. Sono stati annunciati, a grandi linee, gli eventi cheraschesi più importanti del futuro anno con l’augurio di consolidare e rafforzare il sodalizio attraverso iniziative congiunte che promuovano l’accoglienza, la cultura e le bellezze artistiche che caratterizzano il centro storico di Cherasco e il suo territorio.

Si sono affrontati i temi della promozione congiunta degli eventi locali, valutando una strategia comune per far conoscere meglio le manifestazioni che si svolgono nei nostri territori, attraverso una comunicazione mirata e sinergica; del turismo sostenibile impegnandosi a progettare pratiche che rispettino l’ambiente e favoriscano esperienze autentiche e a basso impatto; di eventi che possano attrarre visitatori durante tutto l’anno, in modo da garantire un flusso costante di turisti e promuovere la cultura in ogni stagione.

«In vista del nuovo anno – dichiarano Umberto Ferrondi e Mara De Giorgis - desideriamo rinnovare il nostro impegno verso una collaborazione sempre più stretta e produttiva tra l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e l’Ufficio Turistico di Cherasco. In questo periodo di riflessione e di nuovi progetti, riteniamo che la sinergia con l’Ente sia importante per rendere la città di Cherasco sempre più attrattiva per i turisti che arrivano nel nostro territorio».