Neive festeggia Aragona Giachino per i suoi 102 anni

Compleanno speciale per la signora Aragona Giachino, vedova Perrone.

A omaggiarla con un mazzo di fiori e con una pergamena a ricordo dei suoi lucidissimi 102 anni la vicesindaco, Luisa Boffa, e l’assessore Bruno Rivetti in rappresentanza del Comune di Neive.

La Signora Aragona, che vive nella sua casa dal 1945, data del matrimonio, è amorevolmente assistita dal figlio Cesare e dalla nuora Bianca, il tutto impreziosito dalla fondamentale presenza di 4 nipoti e 6 pronipoti.



"La sua memoria - fanno sapere dall'Amministrazione -, il suo esempio devono costituire la strada maestra per la nostra comunità, insieme a quelli dei tanti anziani per i quali tutti dobbiamo avere una cura e un’attenzione particolare.



Auguri Regina!"