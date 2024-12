Strutture educative per la prima infanzia, dal Comune di Cuneo un bonus a copertura delle rette per i bambini tra i 3 e i 36 mesi

Torna il bonus del Comune di Cuneo volto a rimborsare una parte delle rette sostenute dalle famiglie per la frequenza di strutture educative per la prima infanzia.

Si tratta di un’iniziativa già lanciata negli scorsi anni, riproposta con l’obiettivo di sostenere le famiglie e promuovere la conciliazione vita-lavoro.

Possono accedere al bonus i nuclei familiari con minori residenti a Cuneo e di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, frequentanti strutture educative non già destinatarie di specifici interventi da parte del Comune di Cuneo, vale a dire né asili nido o micronidi comunali (nidi “I Girasoli”, “Le Pratoline”, “Le Primule”, micronido “Il Paguro”), né il micronido aziendale “Tataclò”.

Il bonus sarà a parziale copertura delle spese di frequenza sostenute nel corso 2024, del valore di 100 euro mensili, per un massimo di 12 mesi di frequenza e un totale di 1.200 euro per ciascun bambino.

A titolo di esempio potranno essere beneficiarie del contributo le famiglie di minori frequentanti nidi e micronidi situati in altri comuni, sezioni primavera, baby parking, nidi in famiglia o tagesmutter situate nella città di Cuneo o in comuni limitrofi. I requisiti richiesti per accedere al contributo prevedono una frequenza settimanale del bambino pari o superiore a 16 ore e un valore ISEE del nucleo famigliare inferiore a 25mila euro, in riferimento al “valore Isee minorenni”.

Chi fosse interessato deve presentare richiesta, entro le ore 12 del 18 febbraio 2025, compilando l’apposito modulo sul sito del Comune di Cuneo, effettuando l’accesso tramite credenziali SPID/CIE. L’avviso integrale e il form per la compilazione della domanda sono disponibili alla pagina Comune di Cuneo - Portale Istituzionale - Iniziative a favore delle famiglie .

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Socio Educativo del Comune di Cuneo allo 0171/444.542 o scrivere a: serviziscolastici@comune.cuneo.it.