Concerto dell’Epifania a Paesana: la musica delle tradizioni con il coro “Le Tre Valli”

Domenica 5 gennaio alle 21, vigilia dell’Epifania, nella parrocchia di Santa Maria di Paesana si terrà il concerto della corale saluzzese “Le Tre Valli” diretta dal maestro Fausto Castelli.

L’evento è organizzato da “Le Giovani Voci del Monviso” e vedrà anche la partecipazione del coro dell’Unitre di Barge.

Il repertorio proposto è costruito attorno all’attesa dell’arrivo dei Re Magi.

“Proporremo – spiega il maestro Fausto Castelli - una selezione dei nostri canti natalizi popolari, in primis versioni originali realizzato appositamente per il nostro collo Le Tre Valli con trascrizioni per coro maschile di famosi canti (Cantico di Natale - Il piccolo tamburino di Natale).

Ci sarà anche una poesia natalizia in piemontese di Nino Costa “Mesaneuit d' Natal” musicata a 4 voci

Continueremo con la proposta di semplici brani popolari piemontesi ed italiani per rinnovare anche nel 2025 il piacere di proporre i canti delle nostre famiglie, dei nostri nonni, della nostra infanzia

Ringraziamo per l'invito il coro locale di Paesana "Le voci del Monviso" diretto dal maestro Adalberto Amici”

Ingresso libero.