Borgo San Dalmazzo, l'associazione del Santuario di Monserrato traccia il bilancio del 2024

Si è conclusa ieri, 30 dicembre, con il laboratorio creativo "Realizzo la mia calza" l'anno ricco di eventi e soddisfazioni per i volontari dell'Associazione del Santuario di Monserrato. Un anno che ha visto la partecipazione attiva della comunità, grazie a numerosi appuntamenti che hanno coinvolto persone di tutte le età.

L'Associazione, presieduta da Cristian Peirone, ha lavorato per offrire eventi e laboratori artistici che hanno avuto molta partecipazione. Tra i principali eventi organizzati, spiccano la Festa Patronale del Santuario, il cinema in anfiteatro, la rassegna "Monserrato in Musica", la festa per i giovani "Goodbye Summer" e diversi laboratori in occasione delle festività, come quelli per la Festa della Mamma, la Festa del Papà e il Natale.

"Abbiamo lavorato con impegno e passione", ha dichiarato Peirone, "il nostro obiettivo è stato quello di valorizzare le tradizioni e rafforzare il legame tra le persone e il Santuario, non solo come luogo di fede, ma anche come uno spazio in cui poter trascorrere del tempo creativo e formare nuovi legami. Organizzare eventi e iniziative è essenziale per mantenere vivo il Santuario. Inoltre, non sono mancate le collaborazioni con altre Associazioni del territorio, creando una rete che ci ha permesso di crescere insieme".

L'Associazione ha anche posto particolare attenzione alla custodia delle tradizioni locali, mirando a trasmettere alle nuove generazioni il valore del Santuario di Monserrato. "È fondamentale che le nuove generazioni comprendano e trasmettano l'importanza di ciò che rappresenta il nostro Santuario. Vedere il coinvolgimento di tante persone ci dà la forza per continuare su questa strada", ha aggiunto Peirone.

Mentre il 2024 si avvicina alla conclusione, l'Associazione guarda già con ottimismo al 2025, con un programma in fase di definizione che prevede nuove iniziative e la volontà di coinvolgere nuove forze. "Monserrato ha spazio per tutti. Ogni persona può trovare un posto e un ruolo importante all'interno della nostra realtà. Il Santuario ha bisogno di tutti per crescere ancora. Ci concentreremo sul rafforzamento del lavoro di rete, dove il confronto e l'aiuto reciproco saranno fondamentali. Inoltre, sono previsti importanti lavori di restauro, a partire dal rifacimento del nuovo impianto elettrico all'interno del Santuario".

Attualmente, il Santuario ospita la mostra dei presepi, che sarà visitabile fino al 6 gennaio, un’altra iniziativa che dimostra l'impegno dell'Associazione nel mantenere vive le tradizioni natalizie.