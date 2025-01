A Sant'Anna di Valdieri si proietta “Darreie l’ourisount”, film con testimonianze delle scuole dell'Alta Valle Gesso

Era il 24 ottobre 2023, in occasione del decennale dalla scomparsa dello scrittore Sergio Arneodo, a Cuneo presso il cinema Monviso veniva presentato il film di Sandro Gastinelli “Darreie l’ourisount”.

Il cinema non aveva potuto ospitare l’enorme afflusso di gente che dalla città, dalle valli e dalla Regione era venuta per scoprire in versione cinematografica la “straordinaria avventura della Escolo del Magistre Sergio Arneodo”. Vicenda e personaggio che si è dimostrata ancora molto amata ed apprezzata.

Sull’onda di quel entusiasmo e dimostrazione di affetto popolare verso il maestro di Coumboscuro, sono iniziate le proiezioni nel territorio cuneese, poi richieste in Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria. Dopo 83 proiezioni e migliaia di spettatori, il passa parola non si è esaurito ed il film continua ad essere richiesto: il 2025 si apre con la presentazione del film a Sant’Anna di Valdieri VENERDì 3 gennaio – ore 20.45.

La visione del film è ospitata nella sala centrale della Locanda Alpina Balma Meris. Un luogo non casuale, poiché la struttura fu costruita negli anni trenta per volontà della Regina Elena di Savoia che a Sant’Anna veniva a soggiornare ed adibita a scuola sino alla metà degli anni settanta. Luogo dunque comunitario che ha accolto generazioni di montanari della, piccola “Blangìer” accompagnate da figure materne di maestre “severe, ma affettuose”.

In questo contesto particolare, a fine visione, è previsto la presenza e la testimonianza di prima mano di diverse persone che in quella scuola hanno passato il periodo dell’infanzia. Memorie e suggestioni, che dalle immagini del lavoro di Gastinelli, si trasferiranno nelle testimonianze di vita vissuta delle generazioni dell’alta valle Gesso, quando ogni frazione aveva la presenza della scuola, importante presidio culturale, che dava valore e vitalità alle comunità di montagna.

Dopo Sant’Anna di Valdieri, in Provincia di Cuneo “Darreire l’ourisount” ritorna il 9 gennaio a Roccaforte Mondovì. Quindi un ricco calendario che durante l’anno 2025 porterà “Darreire l’ourisount” nelle regioni del nord l’Italia e dal mese di marzo in Francia dove uscirà la versione in lingua francese.

Un “caso culturale”, viene indicato dalla critica: “Un passa parola incessante. Un fascino naif che fa diventare questa avventura di ragazzi e del loro maestro, un soggetto amato e coinvolgente. Il tutto è sorretto da una sceneggiatura originale che usa la poesia quale lessico universale. Non a caso le liriche sono state lette da dieci nomi di grande risonanza, quali, per citarne alcuni - Paolo Conte, Lella Costa, Claudio Bisio e dal cantautore cuneese Gianmaria Testa”.

La serata di venerdì 3 gennaio a Sant’Anna di Valdieri è a ingresso gratuito, sino ad esaurimento posti.