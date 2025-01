"Stai nel Chill - scopri il potere della tua mente" con LàBoves in biblioteca

Con LàBoves a gennaio e febbraio tornano anche le officine corporee con la partecipazione di Barbara Giroldo. Da venerdì 10 gennaio a venerdì 7 febbraio, dalle 17 alle 18.30 “Stai nel Chill – scopri il potere della tua mente”. Un laboratorio per entrare nel chill della calma, interrogarsi su come funziona la propria mente e scoprire le tecniche di concentrazione per lo studio e la vita.

Laboratorio gratuiti. Prenotazione online su www.laboves.it oppure direttamente in Biblioteca.

Un’iniziativa per i giovani bovesani dai 12 ai 15 anni e dai 16 ai 20 anni.