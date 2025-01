Un anno nuovo, un bilancio positivo: l’impegno dell’Associazione GEA per un futuro rispettoso dei diritti degli animali

Con l’arrivo del 2025, l’Associazione GEA celebra un traguardo importante: cinque anni alla guida del Canile Rifugio 281 di San Michele Mondovì. Un percorso che, dal 2020, ha trasformato una struttura dedicata al ricovero dei cani in difficoltà in un punto di riferimento per la comunità e per la cultura cinofila.

Le testimonianze del team GEA rivelano una storia di impegno, passione e crescita, che parte da un piccolo gruppo deciso a cambiare la percezione del canile sul territorio.

“Quando abbiamo preso in gestione il canile, eravamo consapevoli delle difficoltà,” racconta la presidente Estelo Anghilante. “Ma volevamo creare un luogo aperto, non solo per accogliere gli animali in difficoltà, ma per costruire un legame profondo tra cani e persone. Volevamo che il canile diventasse un luogo di cultura, un punto di incontro e di scambio.”

E i numeri parlano chiaro: negli ultimi cinque anni, il Canile Rifugio 281 ha accolto 402 cani, con il supporto di un team di accalappiatrici attivo 24 ore su 24. Ma ciò che colpisce di più è il dato sulle adozioni: ben 346 cani hanno trovato una nuova famiglia dal 2020 e altri 104 negli anni precedenti, per un totale di 450 cani. Il 2023 è stato un anno record con 104 adozioni, mentre il 2024 ha mantenuto un ottimo ritmo, con 71 animali accolti in nuove case.

Un altro aspetto cruciale del lavoro dell’Associazione GEA è la prevenzione del randagismo. Dal 2020 sono stati sterilizzati 380 cani, contribuendo a limitarne il fenomeno. La consapevolezza della comunità sta crescendo, come dimostra l’aumento delle microchippature e la riduzione degli ingressi al canile, nonostante il numero dei Comuni convenzionati sia passato da 16 a 33.

Nel corso degli ultimi anni, l’Associazione GEA ha inoltre organizzato 9 corsi di formazione per possessori di cani, con l’obiettivo di migliorare la relazione tra proprietari e animali. Questi corsi non solo hanno avuto un impatto positivo sulle famiglie partecipanti, ma hanno anche portato alla nascita di tanti nuovi volontari, ora attivamente impegnati nel supporto ai cani del 281.

“Questo dato è per noi motivo di grande speranza,” sottolinea la vicepresidente Angela Massimino. “Significa che il messaggio sta arrivando: microchippare, sterilizzare e prendersi cura dei propri cani sono azioni fondamentali per garantire il loro benessere e contrastare il randagismo”

L’Associazione GEA desidera ringraziare con il cuore tutti gli adottanti che si sono appoggiati al 281 scegliendo il loro nuovo amico peloso. "Per noi sono una famiglia" ci dice Andressa Amorim e lo dimostra il gruppo Facebook “Gli accasati di GEA”, dove gli adottanti continuano a scrivere e a pubblicare le foto dei loro beniamini mantenendo un contatto con noi del canile costante".

Un altro segnale di affetto è l’incredibile partecipazione alle feste in canile, dove un numero sempre maggiore di persone partecipa con entusiasmo. Grazie anche ai sostenitori che, con aiuti costanti, non hanno mai fatto mancare il loro supporto alle Girlzz del 281.

Il 2025 si apre quindi con ottimismo e nuove sfide. L’obiettivo non è solo continuare a salvare e accogliere animali, ma rafforzare l’educazione e la responsabilità collettiva per un futuro dove i cani siano membri amati e rispettati della società. e inizia con la decima edizione del corso di formazione Capire il cane in partenza a metà gennaio a Mondovì.

“Non possiamo che essere grate a tutti coloro che ci hanno sostenuto in questi anni: famiglie adottive, volontari, sostenitori. Questo viaggio è fatto di piccole e grandi vittorie, e insieme possiamo continuare a fare la differenza,” conclude Chiara Calderara

Un grazie speciale va a tutti i volontari, una forza preziosa, e a Daniela, Estelo, Laura, Angela, Chiara, Stefania, Luciana, Andressa, che ogni giorno, in questi cinque anni, hanno trasformato un canile che non era bello da visitare in un luogo prezioso di scambio e amicizia tra uomini e cani, lavorando instancabilmente sette giorni su sette.

Per informazioni e per scoprire come sostenere l’associazione, è possibile contattare il Canile Rifugio 281 al 3478810065 o visitando il sito www.geassociazione.eu ma anche la pagina facebook: GEA il cerca casa e quella Instagram: geacanilerifugio281.

E come scrivono le Girlzz sulle loro pagine social come augurio per il 2025:

"NOI CI AUGURIAMO SOLO CHE QUESTE GABBIE SI SVUOTINO E NON SI RIEMPIANO PIU', UNA DOCCIA DI CONSAPEVOLEZZA PER TUTTA L'UMANITA' E UN 2025 PIENO DI PELI, LECCATE E CORSE NEI BOSCHI”