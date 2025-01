Bra, il 2025 di BrArte si apre con la mostra “Sguardi” di Giovanni Botta

Si apre la prima pagina dell’agenda 2025 e l’ideale è annotare subito la visita ad una bella mostra. Anche quest’anno la città di Bra regalerà diverse occasioni per ammirare quadri, sculture, foto e installazioni che possano stimolare, incuriosire e ispirare i nostri sensi. Ne abbiamo davvero bisogno.

In questo senso, un appuntamento da non perdere è la personale dell’artista Giovanni Botta dal titolo “Sguardi”, che inaugura venerdì 3 gennaio, alle ore 18, nella sala di BrArte (via Vittorio Emanuele II, 148). In esposizione lavori di grande espressività nei quali si intrecciano mondi interiori ed esteriori in grado di raccontare chi siamo.

Apertura nei seguenti orari: mercoledì 10-12; giovedì e venerdì 16-18.30; sabato 10-12 e 16-18.30. Informazioni 338/4204045. La mostra si concluderà sabato 18 gennaio. L’ingresso è gratuito, motivo in più per scoprire le opere di questo artista e l’associazione BrArte.