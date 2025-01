Saluzzo, il 7 gennaio gli studenti del Classico "Bodoni" inizieranno scuola nell’ex Tribunale

Saluzzo, il trasloco dalla vecchia sede del liceo Classico Bodoni in via Della Chiesa -foto Don Marco Gallo

Trasloco completato al liceo Classico "Bodoni" di via della Chiesa, nel centro storico di Saluzzo.

Ultimi aggiustamenti al terzo piano dell’ex Palazzo di Giustizia che, martedì 7 gennaio, diventerà la sede scolastica per 177 studenti delle cinque sezioni del Classico e delle 4 classi prime dello Scientifico, che avevano iniziato l’anno nel vecchio edificio di via Della Chiesa.

"Sono 11 le aule a disposizione nell’ex Tribunale in cui si trovava la Procura, oltre a una biblioteca (l’archivio dell’Ufficio giudiziario)", dove i libri più importanti della scuola sono già stati trasferiti – informa il dirigente del Bodoni Davide Laratore –. Il busto di Giambattista Bodoni, emblema della storica sede che accoglieva gli studenti nell’ingresso, è già stato posizionato allo scientifico in via Donaudi.

Qui liberando in futuro alcuni classi, grazie alla capienza del Palazzo di Giustizia – prosegue il dirigente – l’aula magna tornerà a essere un’aula magna dell’istituto (ora occupata dai banchi). Trasferiremo anche il pianoforte e il vecchio museo".

Per le nuove aule adatte alla didattica moderna, la Provincia ha stanziato circa 600 mila euro, con l’obiettivo di trasferire gli studenti ospitati in via della Chiesa, entro fine anno, data in cui scadevano le ultime deroghe in materia di sicurezza che hanno permesso la continuità delle lezioni nel palazzo aperto nel 1930, frequentato 100 anni fa da una trentina di studenti.

Una sede storica che non rispecchiava più le esigenze di una scuola al passo coi tempi in tema di sicurezza e benessere dei frequentanti, ma che ha lasciato rimpianti e malinconia in molti studenti ed ex allievi. Una petizione per la salvaguardia e la tutela dell’edificio di proprietà del Comune, promossa dallo studente Giovanni Caligaris, aveva raccolto oltre 2.000 firme. "Come rappresentante studentesco continuerò a collaborare con l’amministrazione comunale e con il Consiglio provinciale per assicurare un futuro alla nostra emblematica sede, che merita di essere restaurata e valorizzata", afferma sul suo profilo Facebook.

Gli studenti rimarranno al terzo piano della vecchia Procura di Saluzzo per tre anni, in attesa che si trovi una soluzione definitiva per tutti gli studenti del liceo Bodoni, circa 800 tra Classico e Scientifico di via Donaudi, il cui immobile è già al limite della capienza e un eventuale ampliamento potrebbe non bastare.

Per gli allievi rimane importante il destino della loro scuola e del suo passato. Prima della pausa natalizia alunni e professori si sono riuniti nell’aula magna del Liceo per un momento di congedo: è stato un saluto, animato da letture dedicate alla sede storica a cui sono legati ricordi indelebili.