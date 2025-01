Rifreddo celebra l'Epifania con il tanto atteso veglione della Befana

La tombolata per la Befana dell'anno scorso

Il tanto atteso veglione della Befana di Rifreddo, evento divenuto ormai una tradizione locale, è stato fissato per domenica 5 gennaio alle 20,45.

La manifestazione, organizzata in collaborazione tra l’Amministrazione comunale, la parrocchia e il Consiglio comunale dei ragazzi, si terrà nel salone parrocchiale, accanto alla chiesa di piazza della Vittoria.

“La serata sarà – spiega il sindaco Elia Giordanino - è dedicata soprattutto ai bambini e alle loro famiglie, ma offrirà un’occasione di svago anche per tutti coloro che vorranno trascorrere qualche ora in compagnia, all’insegna del divertimento e della condivisione”.

La evento della vigilia dell’Epifania prevede un mix di attività ludiche e momenti di intrattenimento: nella prima e nella seconda parte della serata si svolgeranno giochi di gruppo come la tombola e il bingo, con premi per i partecipanti più abili e fortunati.

A rendere ancora più speciale l’atmosfera, sarà l’arrivo della simpatica vecchietta con la scopa, momento sempre molto atteso e apprezzato dai più piccoli.

A fine serata, come da tradizione, verrà offerto a tutti i presenti un dolce spuntino, un modo per concludere in bellezza un’occasione di festa.

L’ingresso è gratuito.