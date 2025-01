Calcio femminile. Iniziata l'avventura di Mauro Ardizzone sulla panchina della Freedom FC Women: "Lavoreremo sodo, sono molto motivato"

Si torna in campo. Il 2025 della Freedom FC Women si è aperto con una grande ed importante novità: l'inizio dell'avventura sulla panchina biancoblu di Mauro Ardizzone. Il tecnico ex Torres ha guidato il primo allenamento dell'anno giovedì 2 gennaio presso gli impianti del “Parco della Gioventù – A.Witzel”, dando il via alla marcia di avvicinamento alla ripresa del campionato di Serie B, domenica 12 gennaio, quando le cuneesi ospiteranno al “Paschiero” la Vis Mediterranea.

Queste le sue prime impressioni, appena “sbarcato” nel mondo Freedom: “L'inizio è stato molto positivo: ho trovato le ragazze in forma, disponibili ed in un clima piacevole. Abbiamo lavorato bene, con buona intensità e ritmo. Sicuramente ho a disposizione un gruppo solido e molto tecnico, e lo hanno dimostrato i risultati conquistati finora: l'obiettivo è recuperare ciò che di buono è stato fatto e le caratteristiche che possiedono squadra e società. Per raggiungerlo, lavoreremo sodo. Il club desidera vedere una squadra che ha un'anima, carattere, personalità, forza e spirito di gruppo, anche attraverso l'importante crescita delle nostre giovani: ci impegneremo tanto per ottenere queste qualità e, di conseguenza, se riusciremo ad inserire queste armi, i risultati ne saranno la conseguenza”.

Mister Ardizzone riparte, quindi e così come la Freedom FC, con forti stimoli: “Sono molto motivato: ero in Italia nel calcio femminile, poi ho fatto un'esperienza in Svizzera (con il Lugano, ndr), ma ho continuato a seguire tantissimo i campionati italiani di Serie A e B, entusiasmato dalla crescita che il movimento ha avuto negli ultimi anni, sia a livello individuale delle giocatrici, sia a livello delle squadre e delle società. Arrivo, negli ultimi mesi, da un'esperienza in Croazia, con una compagine maschile, ma tornare in Italia ad allenare è bellissimo, ciò che desideravo: vogliamo iniziare il 2025 nel migliore dei modi, con il giusto entusiasmo e con quella carica emotiva che ci deve accompagnare fino al termine della stagione”.