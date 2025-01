Roccavione, scontro fra due auto: coinvolti due bambini

Scontro frontale nel pomeriggio fra due auto a Roccavione. Per cause ancora da accertare, una vettura ha invaso la corsia opposta. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Cuneo, i carabinieri e la Misericordia di Cuneo. Sul posto due ambulanze. Nell'incidente sono stati coinvolti due bambini, che sono stati medicati e portati in ospedale per controllo. Nessuno degli occupanti ha riportato particolari ferite.