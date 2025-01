Gestione idrica: Alpi Acque e il futuro del servizio pubblico

Riceviamo e pubblichiamo:

"In un momento cruciale per la gestione del sistema idrico in provincia di Cuneo, il dibattito sulla modifica dello statuto di Alpi Acque ha acceso l’interesse delle istituzioni fossanesi. Sarà per la distrazione nelle festività natalizie, ma noi di Azione non abbiamo capito il senso di questa polemica tra i vari soggetti.

Certamente comprendiamo - dichiarano Fabio Gallo e Giacomo Prandi di Azione, rispettivamente Coordinatore cittadino di Fossano e Coordinatore provinciale di Cuneo - il sentimento dei consiglieri di opposizione nel chiedere di far valere le quote azionarie del Comune di Fossano nella nuova conformazione, questo chiaramente perché immaginiamo che si debba poi tradurre nel tempo in una maggiore voce in capitolo della Città nelle scelte della società consortile.

D’altra parte, accogliamo con positività il fatto che finalmente il sindaco Tallone e la sua maggioranza si siano decisi a sciogliere le riserve e confluire nel nuovo progetto. Certamente però non possiamo non stigmatizzare tutto il ritardo accumulato nei progetti di lungo termine, come la gestione dell'acqua per l’appunto, sintomo di inerzia e d’incapacità di partecipare alle scelte strategiche che nel tempo peseranno sulla vita di noi cittadini.

Non comprendiamo invece e riteniamo poi del tutto fuori luogo l'intervento del Comitato Cuneese Acqua Bene Comune, perché dalle loro parole traspare una forte ideologia e una poca consapevolezza di quella che è la nostra realtà territoriale fossanese.

"Reputiamo quindi - continuano Gallo e Prandi - che il passaggio verso un modello consortile unico, interamente pubblico, possa offrire un’opportunità per riflettere sugli investimenti necessari e sugli effetti concreti per cittadini, anche se per noi di Azione questo aspetto non è una assolutamente una bandierina ideologica, perché pensiamo che anche una partecipazione dei privati possa certamente contribuire a migliorare la qualità e l’offerta dei servizi, soprattutto se il pubblico ha una forte capacità di governance e di indirizzo.

Per noi di Azione sarebbe più interessante però capire quali sono gli investimenti e i progetti che sono in essere e se sono in essere che avranno ricaduta sulla Città di Fossano e il suo territorio.

Dalla manutenzione e ampliamento delle reti idriche, agli interventi mirati per ridurre le importanti perdite d’acqua, passando da progetti che mirino a ridurre l’impatto ambientale, questi sono alcuni dei temi su cui ci piacerebbe che le istituzioni competenti e in primis il Comune di Fossano possano dare delle risposte concrete negli interessi dei suoi cittadini.

Ci auguriamo quindi - concludono Gallo e Prandi - che il Comune di Fossano non perda più tempo e che sappia vigilare, proporre e lavorare con un management qualificato capace di portare a compimento gli interventi richiesti, assicurando che le risorse siano utilizzate in modo efficace e a beneficio di tutta la comunità.