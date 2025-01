Le immagini dalla Scimmia volante che ha sorvolato Mondovì Piazza [FOTO E VIDEO]

Un volo strabiliante quello compiuto nel pomeriggio di ieri, sabato 4 gennaio, dalla scimmia volante, la gigantesca mongolfiera pilotata dal francese Jeremy Tison.

Nonostante inclemente e le non ottimali condizioni di visibilità il palline aerostatico della "Singe volant", che ha ospitato rappresentanti di alcune associazioni locali, l'assessore regionale Marco Gallo e alcuni giornali, tra i quali la nostra testata, è riuscito a decollare da corso Inghilterra, fino a raggiungere la collina di Piazza.

Uno spettacolo per tutti i turisti che erano affacciati dalla Torre civica e dai giardini del Belvedere. La mongolfiera è poi passata sopra piazza Maggiore, che ospita il mercatino del Re Mercante, per poi atterrare in un campo all'inizio di via delle Cappelle.

Ecco l'intervista al pilota, che già lo scorso anno era venuto a Mondovì, in occasione del Raduno Aerostatico dell'Epifania.

Gli eventi proseguono fino al 6 gennaio, tutto il programma completo qui.