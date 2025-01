Solidarietà alle froze dell'ordine: domani Fratelli d'Italia in visita ai comandi della Granda

Il presidente della Federazione provinciale di Fratelli d’Italia di Cuneo, William Casoni, e l’onorevole Monica Ciaburro, accompagnati anche dai massimi dirigenti di Fratelli d’Italia, si recheranno domani presso le sedi della Questura, del Comando dei Carabinieri e del Comando della Guardia di Finanza di Cuneo per esprimere la piena solidarietà e vicinanza di Fratelli d’Italia alle Forze dell’Ordine, a seguito dei recenti eventi che hanno visto queste

istituzioni impegnate in prima linea per garantire la sicurezza dei cittadini.

“Le Forze dell’Ordine rappresentano un pilastro fondamentale per la tutela della legalità e la salvaguardia del nostro territorio, nonché la sicurezza dei nostri cittadini, per la quale mettono quotidianamente a rischio le loro vite – ha dichiarato l’Onorevole Monica Ciaburro –. È nostro dovere non solo ringraziarle per il loro impegno quotidiano, ma anche dimostrare concretamente il nostro sostegno, soprattutto in momenti come quelli che stiamo vivendo.”

In segno di riconoscenza, William Casoni, l’Onorevole Ciaburro e alcuni dirigenti del partito porteranno con sé alcuni doni simbolici da consegnare ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine, a testimonianza della stima e della gratitudine che Fratelli d’Italia nutre per chi ogni giorno si dedica con competenza, professionalità, responsabilità e coraggio alla protezione delle nostre comunità.

“La sicurezza non è solo una questione tecnica, ma anche un valore da difendere e promuovere. Incontrare i vertici delle Forze dell’Ordine è un’occasione per ribadire il nostro impegno politico e umano nei confronti di chi lavora per il bene comune,” ha aggiunto

William Casoni.

Fratelli d’Italia intende, con questa iniziativa, sottolineare ancora una volta l’importanza della collaborazione tra istituzioni e Forze dell’Ordine, pilastri imprescindibili per una società sicura e giusta.