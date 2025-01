A Sanfrè serata con Luca "sbrab" Abbà e con i ragazzi del podcast Giovani in parlamento

Giovani in parlamento Podcast sbarca anche a teatro. Sabato 18 gennaio, nel salone delle scuole di Sanfrè, ci sarà l'evento realizzato dai ragazzi del podcast, con Luca Abbà.

Fossanese di 35 anni, in arte Luca_sbrab, Luca Abbà è diventato virale sulle piattaforme Instagram e Tiktok per i suoi racconti satirici sui paesi della provincia Granda, tra cui Bra, Narzole, Fossano e Sanfrè, raccontandoli in modo satirico con tipici atteggiamenti piemontesi.

L’invito è per sabato 18 gennaio 2025 alle ore 21, ospiti in via Madonna del popolo a Sanfrè, presso l’auditorium delle scuole medie Giovanni Arpino. Durante l’evento il nostro ospite si racconterà e come dice lui “sbrabberà” Sanfrè.

L’evento è gratuito e libero.