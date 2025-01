Free flow, una voce fuori dal coro: "Sistema innovativo e funzionale"

Riceviamo e pubblichiamo:

Buongiorno, in riferimento al Vostro articolo in merito all'autostrada Asti-Cuneo, dissento su quanto riportato. Transito in modo saltuario nella tratta a pagamento e trovo questo sistema davvero innovativo e funzionale, non ci sono più barriere a cui fermarsi che causano perdita di tempo e alto rischio incidenti vedi il gravissimo incidente di Rosignano Marittimo, fattori che sono inequivocabili! L'unico vero impegno che resta all'utente è di ricordarsi di andare sul sito internet a pagare!

A proposito del sito questo sì che dovrebbe essere migliorato, in pochi ed intuibili passaggi si dovrebbe riuscire a fare il possibile pagamento invece non è così, ma un conto è migliorare la fruibilità del sito internet e un altro è che il free flow non va bene ed è meglio il casello/barriera autostradale.

Lettera firmata