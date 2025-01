A Limone Piemonte l’evento “The Snow 2025” con bellissime auto d’epoca in sfilata

Giovedì 9, venerdì 10 e sabato 11 gennaio Limone Piemonte ospiterà un grande evento sulla neve all’insegna del motorismo storico: “The Snow 2025”. Per tutta la durata della tre giorni, decine di auto d’epoca saranno esposte in paese e sfileranno nel centro storico tra la folla. L’evento è organizzato da OldCar24 (piattaforma internazionale di vetture da collezione), in collaborazione con la Scuderia Montenapoleone di Milano, My Limone, Fiocco di Neve – Relais & Spa, Il Cristallo, White, La Bottega del Fiocco, con il patrocinio dell’Automobile Club Cuneo. Il parco auto è selezionatissimo, con prestigiose Bugatti T35, T37, Fiat Tipo 2 Corsa, sognando Diabolik Jaguar E-Type Coupè a altre auto. Per maggiori informazioni scrivere a eventi@oldcar24.com o info@oldcar24.com

“È un onore per noi dell’Automobile Club Cuneo patrocinare questo grande evento per Limone Piemonte – afferma il presidente dell’Automobile Club Cuneo, Francesco Revelli –. Grande merito va agli organizzatori, in particolare all’architetto Franco Di Bitetto di Milano e alla società My Limone di Matteo Clerico. Ci auguriamo che l’evento possa rafforzare i rapporti con gli amici della Lombardia, offrendo un nuovo modo di riaffermare la bellezza e il valore del motorismo storico. Questo genere di manifestazioni, infatti, non solo celebra il valore culturale e tecnico delle vetture d’epoca, ma contribuisce anche a preservare una tradizione che affonda le sue radici nel passato, rafforzando il legame tra le generazioni di appassionati. Il motorismo storico rappresenta un patrimonio importante per il territorio, capace di attirare turismo e stimolare l’economia locale, oltre a promuovere l’eleganza e la raffinatezza di un’epoca ormai lontana”.