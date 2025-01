Arrivato dall'India come stagionale, oggi Ravindra Singh è cittadino italiano: "Grazie per questa opportunità"

Ravindra Singh da oggi è cittadino italiano. E' uno degli stranieri che stamattina, in Comune a Cuneo, davanti all'assessore Valter Fantino in veste di ufficiale di Stato Civile, ha giurato sulla Costituzione e promesso fedeltà alla Repubblica.

Indiano di Jaipur, è arrivato in Italia il 6 agosto del 2008. Ha lavorato come stagionale, in particolare nel settore dell'allevamento. Anni durissimi, tanto lavoro e una paga molto bassa, ricorda. Poi lo studio e l'impegno, che lo hanno portato prima a lavorare alla Merlo e poi come autotrasportatore, il suo mestiere attuale.

"Voglio crescere e provare a fare qualcosa per conto mio - spiega. E vorrei entrare nel sindacato per poter aiutare chi, come me, è arrivato qui come stagionale, senza diritti".

Ravindra è ambizioso e ha voglia di migliorarsi. Sposato con Kanwar Anju, ha un bambino di sei anni. Il suo futuro è qui in Italia e adesso è finalmente cittadino italiano, un traguardo che lo riempie di felicità e orgoglio. "Sono contento che lo Stato mi abbia dato questa opportunità. Ho lavorato tanto per arrivare a questo giorno. Ci sono tante opportunità ed è qui che voglio restare con la mia famiglia".