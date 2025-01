Beinette, chiude fino ad aprile l'ufficio postale per lavori

A Beinette per consentire l'avvio dei lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del Progetto Polis — Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale nel Comune, l'Ufficio postale sito in Via Vittorio Veneto 7 resterà chiuso al pubblico dall'8 gennaio al 12 aprile.

Durante tutto il periodo di chiusura, come anticipato, la clientela potrà rivolgersi all'ufficio postale limitrofo:

- Pianfei , sito in Via Villanova 3 B, aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:20 alle ore 13:45, sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:45.

Durante la chiusura, presso l’ufficio limitrofo sopra menzionato, sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolate all’ufficio postale di radicamento del rapporto.

L'Ufficio postale di Beinette riaprirà in data 14/04/2025, salvo imprevisti di cui si darà tempestiva comunicazione.