Dagli ospiti del Tapparelli grazie a Jessica e Roberto per il loro presepe

Prime uscite 2025 degli ospiti della residenza Tapparelli di Saluzzo che ringraziano per l’esperienza vissuta alcuni giorni fa.

"Ringraziamo Jessica Borello e Roberto Vittone che ogni anno allestiscono un presepe presso la loro abitazione nella frazione Cervignasco e quest’anno hanno aperto le porte anche agli ospiti della Residenza Tapparelli.

Il 2 e 3 gennaio il Ducato della Residenza ha permesso di accompagnare alcuni ospiti con le educatrici che hanno raggiunto Il presepe solidale allestito al numero 17 davanti all’Asilo.

Partita come passione personale del papà Andrea, con il passare del tempo tutta la famiglia, con mamma e i piccoli Lorenzo e Rachele (in foto), collabora alla realizzazione.

Per questa edizione, le offerte saranno interamente devolute alla Onlus “Il Fiore della Vita” di Savigliano che supporta le famiglie dei piccoli pazienti in cura per leucemie, linfomi o altre gravi patologie.