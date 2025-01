Bitcoin supera nuovamente i 100.000 dollari mentre i token IA vedono una crescita

La valutazione del settore delle criptovalute è aumentata di 11 miliardi di dollari lunedì, raggiungendo un picco di 18 giorni a 3,47 trilioni di dollari. Il prezzo di Bitcoin ha superato la soglia dei 100.000 dollari.

Il sentimento positivo si riflette anche sulla maggior parte delle altre criptovalute e persino il segmento meme coin ha trovato una crescita nella capitalizzazione di mercato. Tra quelli in presale, Meme Index ($MEMEX) supera la soglia dei 2 milioni di dollari in finanziamenti.

Bitcoin, IA e aumenti complessivi

Mentre Ethereum ha sottoperformato, altcoin legate all'intelligenza artificiale come Render (RNDR), FET e Injective (INJ) hanno registrato guadagni a doppia cifra. Il promettente inizio del 2025 per Bitcoin è entrato nel sesto giorno lunedì, con i prezzi di BTC saliti fino a 102.480 dollari.

I guadagni da inizio anno di BTC hanno raggiunto il 10% grazie a nuovi afflussi, poiché i mercati aziendali globali hanno riaperto dopo la pausa natalizia del 2024.

Microstrategy ha annunciato un altro acquisto di BTC per un valore di 101 milioni di dollari lunedì. Il CEO di MetaPlanet, Simon Gerovich, ha inoltre confermato l'intenzione di espandere le partecipazioni complessive a 10.000 BTC entro il 2025. I recenti movimenti del mercato delle criptovalute evidenziano un crescente interesse degli investitori per i token Layer 2 e i token AI, in un inizio positivo del 2025. Il prezzo di Injective (INJ) è stato il protagonista di inizio settimana, aumentando di oltre il 12% e superando per la prima volta nel 2025 la soglia dei 25 dollari.

I resoconti di mercato suggeriscono che il rally di INJ sia legato alla proposta di implementazione delle aste di token burn sulla blockchain Layer-1 di Injective. Il prezzo di Filecoin (FIL) ha superato i 6 dollari, salendo del 5% grazie alla sua quotazione su Bithumb, la seconda maggiore borsa di criptovalute della Corea del Sud, che ha stimolato la domanda spot e il trading speculativo. Anche il prezzo di Binance Coin (BNB) è salito del 6%, superando la resistenza dei 740 dollari, mentre l'intensificazione dell'attività di trading alimenta la domanda per il token nativo della più grande borsa del mondo.



Il settore crypto IA sembra destinato a mantenere il suo posto come una delle nicchie più richieste, con l'industria delle criptovalute che continua il suo inizio positivo nel 2025. I primi indicatori suggeriscono che i progetti guidati dall'intelligenza artificiale potrebbero rimanere dominanti per tutto l'anno.

La capitalizzazione di mercato del settore ha superato i 59 miliardi di dollari, segnando un aumento nei volumi di scambio del 3% nelle ultime 24 ore. Il successo di ChatGPT di OpenAI e i progressi del produttore di chip Nvidia (NVDA) hanno stimolato gli investimenti globali nella tecnologia AI. Con i giganti tecnologici tradizionali e le startup che impiegano risorse nello sviluppo dell'IA, questa tendenza si sta riversando nel settore delle criptovalute, dove i progetti che integrano funzionalità AI stanno attirando un interesse crescente.

A guidare la carica ci sono token affermati come Render (RNDR), Fetch.ai (FET) e NEAR Protocol, che hanno registrato guadagni rispettivamente del 29%, 22% e 20% nell'ultima settimana. Render ha particolarmente beneficiato della sua attenzione al rendering GPU decentralizzato, un componente essenziale per i carichi di lavoro dell’IA. Nel frattempo, nuovi attori come ai16z, una meme coin che combina narrazioni IA con blockchain, stanno guadagnando trazione.

Con più progetti crypto che continuano a esplorare nuovi fronti, attraverso l'integrazione di IA e blockchain, gli investitori terranno d'occhio questo settore come una delle principali prospettive di crescita da osservare nel 2025.

Meme Index ($MEMEX) e i panieri di meme coin

Una delle meme coin che potrebbe semplificare la selezione di token in cui investire è Meme Index ($MEMEX), che ha già raccolto 2 milioni di dollari di finanziamenti in prevendita. Si tratta di una ICO sulla cresta dell’onda, in questo momento, grazie al clamore mediatico che ha suscitato.

Meme Index nella sua semplicità si propone di aggiungere utilità al settore delle meme coin, introducendo ben quattro panieri (o indici) differenti, che i possessori di $MEMEX possono scegliere in base alla propria tolleranza al rischio.

I quattro indici sono: Titan Index, Moonshot Index, MidCap Index e Frenzy Index. Il primo include i giganti del settore, cioè tutte le meme coin più popolari e dal successo consolidato come PEPE, SHIB o DOGE. Moonshot invece include le meme coin ad alto potenziale futuro, ma con una capitalizzazione di mercato che non ha ancora raggiunto il miliardo di dollari. Nel paniere MidCap troviamo i token a bassa capitalizzazione di mercato, mentre invece nell’ultimo indice, Frenzy, sono compresi i token più volatili, potenzialmente più rischiosi di tutti, ma con un alto tasso di rendimento.

Possedere token MEMEX offre anche altre opportunità, ovvero la possibilità di partecipare alla governance del progetto, consentendo agli utenti di partecipare nel discorso sullo sviluppo del progetto.

Per acquistare ora i token $MEMEX, a un prezzo favorevole, basta accedere al sito ufficiale della prevendita, collegare il proprio wallet crypto ed effettuare l'acquisto al costo di 0,0149831 dollari per token. Questo prezzo continuerà a salire e potenzialmente, secondo le previsioni degli esperti del settore, potrebbe raggiungere un valore di 10x, rispetto al valore attuale, al momento del lancio sugli exchange.

