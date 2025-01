In arrivo a Cuneo “Neuroplasticità Geologiche”, il suggestivo percorso artistico di Angelica Nolasco

Un percorso artistico unico, fatto di viste dall’alto di fiumi, mari e formazioni geologiche che si intrecciano con texture e forme anatomiche del corpo umano, creando composizioni capaci di rendere quasi inesistenti i limiti tra pelle e crosta terrestre, tra ciò che conosciamo e ciò che possiamo immaginare.



Sarà inaugurata venerdì 10 gennaio, alle ore 18, presso la sala del collegio geometri di Cuneo (via San Giovanni Bosco 7/H) la mostra “Neuroplasticità Geologiche: dove la Terra e il Corpo si fondono”, con le opere della talentuosa artista cuneese Angelica Nolasco.



A presentare il professor Dario Taormina, in un’esposizione che esplora il legame profondo ed intrinseco tra corpo umano e pianeta Terra.



In ogni quadro realizzati completamente a mano, dalla costruzione della tela fino all’ultima pennellata, il confine tra ciò che è umano e ciò che è terrestre si dissolve: la pelle diventa paesaggio, i tessuti corporei si trasformano in territori geologici. Ogni opera invita lo spettatore a riflettere sulla simbiosi tra corpo e natura, in un gioco di riconoscimenti, ambiguità e confusione materiale, dove ciò che sembra familiare diventa alieno e viceversa.





APPASSIONATA DEDIZIONE E BRAVURA





Sono i precisi e meravigliosi scatti realizzati da Maddalena Giuso a fermare nel tempo le emozioni, i vari passaggi della realizzazione di un’opera d’arte, mostrando di Angelica Nolasco l’appassionata dedizione e bravura.



Nativa di Cuneo, classe 1998, dopo gli studi presso il Liceo Artistico “Ego Bianchi”, si è formata artisticamente all’Accademia di Belle Arti di Venezia, dove ha conseguito la laurea magistrale in Pittura. Ha inoltre frequentato un anno accademico con indirizzo arti figurative presso l’ESAD (Escuela Superior de Arte e Design) del Politecnico di Leiria, in Portogallo, dove attualmente vive e lavora come pittrice e tatuatrice. Da sempre, infatti, Angelica Nolasco unisce la passione per la pittura a quella per il tatuaggio, per la quale si è formata conseguendo il master internazionale di tatuaggio artistico presso l’Accademia di Belle Arti di Udine. Ha stabilito anche come tatuatrice la sua attività in Portogallo, a Peniche, ma lavora spesso presso studi di tatuaggio in tutta Europa.



Un’arte, la sua, che trova ispirazione da quelle che sono per lei le grandi passioni della vita: la natura, gli esseri umani, i viaggi e l’oceano. L’attento osservare, la delicatezza e precisione nel tratto, le suggestive linee ed i colori: le sue realizzazioni sono una vera e propria esperienza immersiva che, evocativa ed emotivamente potente, celebra la creatività, la resilienza e l’interconnessione, ma che soprattutto, così come la terra evolve e si adatta, riconosce appieno il corpo che è, in ultima analisi, anch’esso un paesaggio in continua trasformazione.



Profilo Instagram: angietopdownart. Presso la sala del collegio geometri

di Cuneo, la mostra di Angelica Nolasco sarà visitabile fino al 26 gennaio, il venerdì, sabato e domenica dalle ore 16 alle ore 20.