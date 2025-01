Rugby: i Cinghiali del Val Tanaro pronti a ripartire

Dopo le vacanze di Natale, i Cinghiali del Val Tanaro sono pronti a riprendere gli allenamenti per affrontare il nuovo anno sportivo con grinta e determinazione.



La squadra, attualmente prima in classifica nel girone A del campionato nazionale UISP, si prepara per la sua prima partita dell'anno, che si terrà domenica 19 gennaio contro la Dynamo Dora.

Gli allenamenti della prima squadra si svolgeranno il mercoledì e il venerdì a Farigliano, presso gli impianti sportivi situati in Località San Cassiano 75, dalle 20:15 alle 22:00. È un appuntamento importante per tutti i giocatori, che lavoreranno sodo per mantenere il primato in classifica e regalare nuove emozioni ai propri tifosi.

Queste la parole Francesco Bonino, trequarti centro sulla ripresa degli allenamenti:

‘’Le vacanze sono state un ottimo momento per ricaricare le energie, ma sono entusiasta di tornare in campo. Il nostro obiettivo è mantenere il primo posto in classifica e sappiamo che dobbiamo lavorare duramente per farlo. ’’



Il pilone Valerio Piovan invece analizza la prossima partita:

«Ogni partita è una nuova sfida, ma siamo pronti. La Dynamo Dora è una squadra forte, ma abbiamo il talento e la determinazione per vincere. Sarà fondamentale restare concentrati e seguire le indicazioni del nostro allenatore.»

Anche le squadre giovanili riprendono i loro allenamenti, con il consueto entusiasmo e voglia di crescere.



Grande novità per questo inizio 2025 sarà l’allenamento del lunedì in palestra, presso la palestra delle scuole medie a Carrù (Via delle scuole medie, 2) dalle 18.30 alle 20.00, mentre il venerdì si svolgerà il solito allenamento in campo a Farigliano, dalle 18:30 alle 20:00.

Per i ragazzi che vogliono venire a provare questo fantastico sport il numero da chiamare per avere tutte le informazioni è quello del responsabile del settore giovanile Cristiano Manfredi 329/7855826.

“A partire da gennaio fino alla fine di febbraio, organizzeremo degli allenamenti in palestra ogni lunedì sera dalle 18.30 alle 20.00 presso la palestra delle scuole medie di Carrù” spiega Manfredi, “Il divertimento è al centro di ogni nostra sessione. Oltre agli esercizi di forza, resistenza e agilità, includiamo giochi e attività ludiche che tengono i ragazzi impegnati e motivati. Ad esempio, organizziamo mini-tornei, gare di abilità e sfide di squadra che non solo migliorano la loro forma fisica, ma li fanno anche ridere e divertire.”

“Siamo sempre pronti ad accogliere nuovi ragazzi! Invitiamo chiunque sia interessato a provare il rugby a unirsi a noi il lunedì e venerdì sera. Saranno accolti calorosamente e avranno l'opportunità di conoscere il nostro fantastico gruppo e di sperimentare i benefici di questo sport. Venite a provare, non ve ne pentirete”