Guarene, viaggiava con una patente contraffatta: nei guai pregiudicato "pizzicato" dalla polizia Locale

Un pattuglia della polizia Locale di Guarene coinvolta in un pattugliamento del territorio notturno ha proceduto negli scorsi giorni a verifiche nei confronti del conducente di un veicolo individuato muoversi con fare sospetto nei pressi di una zona residenziale.

Dalle operazioni compiute gli agenti hanno identificato l'uomo come un soggetto con numerosi precedenti di polizia e proveniente da fuori provincia, il quale ha esibito una patente di guida rilasciata da uno stato europeo estero risultata poi contraffatta. La mancata validità del documento per eludere i controlli è stata successivamente confermata dal Nucleo Investigazione Scientifiche del Corpo di polizia Municipale di Torino, contattato dai guarenesi per la disponibilità di strumentazioni particolarmente avanzate.

A seguito di quanto accertato pertanto il conducente è stato sanzionato e deferito alla Procura della Repubblica di Asti, oltreché privato dell’autoveicolo.