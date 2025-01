Presentata la squadra Bocce Mondovì-Niella/Produttori di Govone affiliata U.S. ACLI

Nei giorni scorsi, presso la sede del comune di Niella Tanaro, è stata presentata la squadra che disputerà il campionato di bocce, specialità “volo”, in serie A, unica società cuneese presente nella massima categoria, lo scorso anno 7a in Italia.

La Bocce Mondovì-Niella/Produttori di Govone, affiliata U.S ACLI, il prossimo 18 gennaio affronterà il BRB Ivrea nel primo match di campionato nel bocciodromo di Niella Tanaro, che ospiterà tutti gli incontri casalinghi della società del presidente Mauro Gasco, che ha dichiarato:

“L'obiettivo, al di là dei risultati, per noi è fare sempre una bella figura e avere una bella immagine. Abbiamo tre nuovi innesti che potenzieranno la squadra, la giovane promessa Diego Verganti, Giovanni “Vanni” Collet proveniente dal Gaglianico e l’esperto Emanuele Bruzzone. Sarà un campionato difficile, ma faremo il possibile per migliorare il risultato dello scorso anno".

All’incontro erano presenti il sindaco di Niella Tanaro Gian Mario Mina e, per le ACLI di Cuneo, il presidente zonale (nonché consigliere comunale di Niella), Piermario Longo, il quale ha sottolineato come i valori di lealtà nello sport siano i primi che l’U.S. ACLI promuove e coincidano con lo spirito della compagine monregalese, soprattutto per quanto riguarda le iniziative per i giovani e i disabili.

Infatti, proprio il presidente Gasco ha illustrato il progetto “Bocciando s’impara”, approvato dalla FIB (Federazione Italiana Bocce) e proposto all'Istituto Comprensivo di San Michele Mondovì (plessi di Niella Tanaro, San Michele Mondovì, Torre Mondovì e Vicoforte), per il quale il Comune di Niella Tanaro ha assicurato la collaborazione.

L’idea è di realizzare un corso di avvicinamento e conoscenza al gioco delle bocce, sia “volo” che “petanque”, rivolto agli studenti, per il quale si stanno valutando tempi e orari.

La Bocce Mondovì-Niella/Produttori di Govone parteciperà anche nel 2025 ai tornei riservati alle persone disabili, con una squadra composta da molti ragazzi, che saprà ben figurare e creare socializzazione e condivisione, in perfetto stile aclista.

In ultimo occorre ricordare la squadra di “petanque”, iscritta al campionato di serie C, nella quale è riconfermato Guillermo Montemerlo, reduce dal Mondiale con la sua Argentina: uno dei prossimi progetti dei biancoverdi a Niella Tanaro è proprio la realizzazione di otto nuovi campi indoor nella palestra adiacente al bocciodromo, un'ulteriore crescita della prima squadra della specialità.