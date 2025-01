Biathlon. Il cuneese Marco Barale verso l'esordio in Coppa del mondo: "Il sogno di ogni ragazzino che inizia a fare questo sport"

Per le gare di Oberhof nella squadra italiana c’è un esordiente in Coppa del Mondo, si tratta del 21enne Marco Barale. Protagonista di un ottimo inizio di stagione in IBU Cup, dove dopo tre tappe è all’11simo posto della generale, il biathleta cuneese è stato convocato per la prima volta nel massimo circuito mondiale e farà il suo debutto nella sprint di venerdi.

L’atleta delle Fiamme Oro ha parlato poco fa ai microfoni di Fondo Italia, durante l’allenamento sulle piste di Oberhof, commentando l’emozione per le gare tedesche di questi giorni: ”Essere stato convocato qui è una grandissima felicità, è il sogno di ogni ragazzino che inizia a fare questo sport. Avere l’opportunità di essere qui è una grande soddisfazione” – e sui suoi obiettivi per il fine settimana rimane con i piedi per terra: “Non voglio mettermi troppe aspettative perché siamo in Coppa del Mondo, ci sono tanti atleti fortissimi, io sono appena arrivato e non credo di poter correre per le posizioni di vertice. Voglio fare quello che ho fatto da dicembre a questa parte e dare il mio meglio”.

Una settimana che potrà aiutare la crescita del giovane azzurro: “Già essere in albergo con tutti gli altri è una grande cosa per me, è un momento per imparare molte cose e spero di assorbire il più possibile in questi giorni” – giornate in cui ha ritrovato, tra gli altri, il suo ex tecnico delle nazionali giovanili Fabio Cianciana: “Trovarmi qui con Fabio e altri ex compagni rende tutto più facile per me, sono felice di questo”.