La Giunta albese itinerante farà tappa al quartiere Moretta

La Giunta comunale di Alba prosegue nel suo progetto di avvicinamento ai cittadini con l’iniziativa della “giunta itinerante”. La prossima tappa sarà il quartiere Moretta che ospiterà l’incontro con i rappresentanti comunali, previsto per fine gennaio, probabilmente il 30.

"Vogliamo portare la giunta nei quartieri una volta al mese per permettere ai cittadini di incontrarci, dialogare con noi e segnalarci le loro esigenze", ha dichiarato l’assessore Davide Tibaldi, delegato ai quartieri e alle frazioni, illustrando l’obiettivo principale dell’iniziativa. "È fondamentale metterci in ascolto per comprendere le criticità e inserire le segnalazioni in una programmazione equilibrata che tenga conto delle priorità e delle disponibilità di cassa".

Il dialogo con i cittadini del quartiere Moretta sarà avviato in collaborazione con la il Comitato Moretta-Corso Langhe e il Comitato Moretta due, con cui l’amministrazione è già al lavoro per definire una data ufficiale e i punti più urgenti da affrontare. Tibaldi sottolinea che, sebbene non sia possibile risolvere tutte le problematiche nell’immediato, ogni segnalazione sarà considerata e inserita in una pianificazione più ampia. "Non promettiamo nulla di immediato, ma assicuriamo che ogni segnalazione verrà valutata e affrontata secondo le priorità, nell’ambito di una programmazione che può estendersi anche agli anni successivi".