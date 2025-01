"Syncretic Synthetic Raven": un viaggio tra arte, musica e magia

“La verità è semplice, il mondo è complesso”. È con questa premessa che nasce Syncretic Synthetic Raven, il nuovo progetto esperienziale che unisce musica, arte visiva e sperimentazione concettuale.

Creato da Luca Giordana, artista visionario, questo progetto ambizioso si sviluppa come un processo sincretico e sintetico, un viaggio magico che trasforma il semplice in complesso, riscoprendo la "magia" nei significati delle singole azioni quotidiane dell’essere umano.

Iniziato con una “basic track” composta dallo stesso Giordana, Syncretic Synthetic Raven si sviluppa attraverso un dialogo creativo e collettivo che coinvolge artisti provenienti da diverse discipline e realtà artistiche.

Tra musica elettronica, world music, folk, etnica, rock sperimentale, arte visiva e performance, il progetto darà vita a un concept album e a una mostra immersiva che prenderanno forma durante tutto il 2025.

Syncretic Synthetic Raven non è solo un progetto musicale, ma un percorso di interazione tra Giordana e una serie di artisti e musicisti, che contribuiscono con le loro visioni a dare corpo a un’opera corale unica nel suo genere.

Tra coloro che hanno già aderito al progetto ci sono nomi noti nel panorama artistico e musicale, tra cui: Flavio Ferri, Francesco Rista, Fabrizio Tavernelli, Swanz The Lonely Cat, Piercarlo Bormida aka Herne von Bòrmanus, Ulrich Sandner, Frank Priola, Stefano Manieri, Daniele Trucco, Stefano Risso, Mirco Baiocco, Dimitri Reverchon, Diego Repetto.

Ogni contributo sarà una tessera di un mosaico che si arricchisce continuamente, intrecciando linguaggi e medium diversi per esplorare la complessità del nostro mondo.

Il progetto si inserisce nel filone della sperimentazione, creando una sintesi tra elementi tecnologici, tradizionali e simbolici. La centralità del concetto di magia in Syncretic Synthetic Raven non si limita alla dimensione esoterica, ma richiama una visione profonda e autentica del linguaggio.

Parole, lettere, suoni e immagini vengono trattati come entità dotate di una forza simbolica che trascende il loro semplice significato.

Il progetto vuole ridare valore a questa forza magica, che si trova nel ritorno alla bellezza e alla potenza originaria delle forme comunicative.

“Il processo è sincretico e sintetico, - spiega l’ideatore del progetto Luca Giordana - nel senso che cerca di integrare e armonizzare diverse voci e stili per dar vita a un risultato coerente e inedito. Inoltre il progetto prevede un “daimon”, che nel contesto della mitologia greca si riferisce a uno spirito guida: il corvo.

Un uccello straordinariamente intelligente e dotato di capacità percettive fuori dal comune, che lo rendono uno degli animali più affascinanti e misteriosi del regno animale.

Una delle caratteristiche più straordinarie del corvo è la sua memoria. I corvi sono in grado di riconoscere le persone attraverso il loro aspetto e il loro comportamento, adattando le loro azioni di conseguenza. I corvi hanno una vasta gamma di vocalizzazioni che usano per comunicare tra loro. Sebbene non abbiano un linguaggio nel senso umano del termine, i corvi possono produrre suoni estremamente variabili, che includono grida, cinguettii e suoni simili a parole.

Questi suoni possono indicare una serie di emozioni e messaggi, come l'allarme per un pericolo, la richiesta di aiuto, o la chiamata di un compagno. Inoltre, i corvi sono in grado di imitare suoni umani, compresi i suoni di altre specie, come cani o gatti, il che dimostra la loro incredibile capacità di apprendere e adattarsi. Un altro aspetto straordinario delle capacità percettive del corvo è la sua intelligenza “problem-solving”.

I corvi – conclude Giordana - hanno una cognizione avanzata, simile a quella dei primati. Esistono esemplari in grado di usare rami e foglie per estrarre cibo da spazi angusti o per accedere a contenitori chiusi, dimostrando una comprensione causale delle situazioni e la capacità di anticipare gli eventi. In sintesi, il corvo possiede un set di capacità percettive che lo rende un animale altamente sofisticato, capace di una comprensione del mondo che va ben oltre quella di molti altri esseri viventi. La sua intelligenza, combinata con i sensi acuti, lo rende un predatore, un risolutore di problemi e un comunicatore eccezionale, in grado di navigare e interagire con l'ambiente in modi straordinariamente complessi e dinamici”.

Nel corso del 2025, i vari contributi sonori e visivi che si raccoglieranno daranno vita a un concept album che sarà distribuito in formati innovativi, e a una mostra immersiva che porterà il pubblico a vivere un'esperienza sensoriale unica, dove arte visiva, suono e spazio si fonderanno in un'esperienza totale.

Syncretic Synthetic Raven è, dunque, un viaggio collettivo alla scoperta delle interconnessioni tra l'arte e la realtà, una riflessione sulla complessità del mondo attraverso la lente della semplicità e della magia. Una grande opera corale che si fa largo tra il reale e l'immaginario, tra il visibile e l'invisibile, proponendo nuove modalità di esplorazione sensoriale e creativa.

Le tracce musicali si possono ascoltare al seguente link:

https://soundcloud.com/syncretic-synthetic-raven