Gran baldoria a la cà ‘d Micon e Miconëtta: gli Amici del Carlevé d Busca pronti per la 70ª edizione

Fervono i preparativi, in queste prime settimane del nuovo anno, per l’imminente Carnevale cittadino di Busca che, quest’anno più che mai in occasione della 70° edizione, ritornerà in grande spolvero come vuole la tradizione grazie al gruppo dei volontari, gli Amici del Carlevè ‘d Busca, guidati dal presidente, Davide Marabotto, in collaborazione con il Circolo Endas Cuneo Centro e con il patrocinio della Città di Busca.

La 70 “gran baldoria a la cà ‘d Micon e Miconëtta” prevede un ricco programma di festeggiamenti, con tre serate in musica a partire da venerdì 24 gennaio più il pomeriggio dedicato ai bambini, che culmineranno nella sfilata dei carri allegorici in programma domenica 26 gennaio 2025.

“Il Carnevale rappresenta per Busca una tradizione cittadina molta attesa, che ogni anno richiama tantissimi concittadini e migliaia di visitatori. – dice il sindaco, Ezio Donadio – Un sentito ringraziamento va al gruppo delle Maschere e a tutti gli Amici del Carlevè, il gruppo dei volontari buschesi che, con il supporto del Circolo Endas Cuneo, si dedicano con impegno e passione per portare, anche quest’anno, i colori e l’allegria della festa mascherata nella nostra Città. Vi aspettiamo numerosi alla 70° edizione del Carlevè ‘d Busca!”.

Gli interpreti delle maschere buschesi

A far rinascere anche quest’anno la bella tradizione carnevalesca ci penserà l’allegra combriccola delle maschere cittadine, con qualche novità in arrivo per la nuova edizione. Ad indossare i panni di Micon sarà per il secondo anno consecutivo Stefano Golè, 26 anni, autista, già Birichin per due edizioni, accompagnato da Miconetta, Sonia Sordello, 30 anni, impiegata, per il terzo anno nelle vesti della protagonista femminile. Insieme a loro: Andrea Fornero, 30 anni, agricoltore, per il decimo anno indiscusso Panaté, e Chiara Vassallo, 20 anni, impiegata, già Birichina e da quest’anno Bela Panatera. Lascia il gruppo delle maschere, Roberta Marino, 36 anni, educatrice, dopo 6 anni di servizio, di cui quattro come Birichina e due anni come Panatera. Completano il gruppo indossando i panni dei Birichin e delle Birichine: Francesco Ghio, 24 anni, contoterzista, Stefania Ghio, 20 anni, impiegata, Gabriele Bima, 22 anni, agricoltore e si aggiungono Arianna Perotto, 20 anni, operaia e Francesco Cheula, 24 anni, idraulico. Lascia i panni di Birichin, dopo due anni, Paolo Gaggioli, 22, operaio.

La grande sfilata dei carri allegorici cambia percorso

Cambio di percorso per la grande Sfilata dei carri allegorici, in programma domenica 26 gennaio, che sfilerà in zona Impianti sportivi. In particolare, il nuovo percorso prevede la partenza della carovana mascherata da via Langhe, per poi proseguire in viale Piemonte e via Regione Braida, quindi corso XXV Aprile, via Stadio e piazza Grande Torino, nei pressi della quale sarà allestito il palco, per poi proseguire in via Monte Ollero. Ad aprire la sfilata sarà il corteo delle maschere di Busca e dei paesi vicini, accompagnati dalle Majorettes “Scarlett Stars” di Peveragno e dagli Sbandieratori di Fossano, con la Banda Musicale di Castelletto di Busca. A seguire ci saranno i carri e i gruppi mascherati provenienti dal circondario e da tutta la provincia e oltre. La conduzione e l’animazione della sfilata dal palco, allestito nell’angolo tra piazza Grande Torino e via Monte Ollero, sarà a cura di Andrea Caponnetto e Johnny Manfredi con l’immancabile Giangi Giordano. A dare il benvenuto al 70 Carlévè ‘d Busca saranno il sindaco e gli amministratori cittadini insieme ai padroni della festa mascherata buschese, Micon e Miconetta e la loro corte di maschere.

Il programma dei festeggiamenti

GRAN BALDORIA A LA CÀ ‘D MICON E MICONËTTA

70° Carlevé ‘d Busca

Le serate in musica e il pomeriggio dedicato ai bambini si terranno presso la Tensostruttura

presso l’Area Capannoni di Corso Romita (locale riscaldato, guardaroba, servizio bar).

Si declina ogni responsabilità per danni subiti a cose o persone prima, dopo e durante e la serata.

VENERDI’ 24 GENNAIO 2024

Ore 20 – Tensotruttura Area Capannoni Corso Romita

GRAN CENA DI APERTURA DEL CARNEVALE BUSCHESE con le maschere

Menù: antipasti misti, primo, secondo con contorno, dolce, acqua e vino inclusi

23 euro

prenotazioni tel.: Stefano. 3472419967 / Andrea. 3246126325

Ore 22,00 - CONSEGNA DELLE CHIAVI DELLA CITTÀ A MICON E MICONËTTA

Intrattenimento musicale con DJ ENZO

Ore 22,00- FESTA DELLA BIRRA IN MASCHERA e SERATA ANNI ’80 –‘90

con DJ MARCOG.

Biglietti alla cassa: 8 euro - ingresso più consumazione

SABATO 25 GENNAIO 2024

Ore 14,30- Tensostruttura Area Capannoni Corso Romita

CARNEVALE DEI BAMBINI con MAGO ARTURO le maschere e animazione

e merenda offerta dai panificatori e pasticceri buschesi

Ore 22,00- FESTA DELLA BIRRA IN MASCHERA con il

ORE 12 - DJ DIANTI

Biglietti alla cassa: 12 euro ingresso più consumazione.

Biglietti in prevendita presso i bar buschesi: 10 euro - ingresso più consumazione.

DOMENICA 26 GENNAIO 2024

Ore 14,30 - per le vie cittadine

GRAN SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI

con conduzione animata a cura di Andrea Caponnetto e Johnny Manfredi con Giangi Giordano

con le maschere tradizionali accompagnate dalla Banda musicale di Castelletto di Busca

e le Majorettes di Peveragno

Ore 18,30- Tensotruttura Area Capanoni

inizio distribuzione GRAN POLENTATA (polenta, formaggio e dolce)

preparata dagli alpini del gruppo ANA di Busca

8 euro

Ore 21,30- SERATA MUSICALE con l’orchestra

MAURIZIO E LA BAND

ingresso gratuito

GIOVEDI’ 27 e VENERDI’28 FEBBRAIO 2025

Mattina e pomeriggio – scuole e strutture assistenziali cittadine

Tradizionale visita delle maschere cittadine ai bambini delle Scuole, agli anziani della Casa di riposo e agli ospiti di Villa Ferrero e dell’Hospice.

LUNEDI’ 3 MARZO E MARTEDI’ 4 MARZO 2025

Ore 21,00 –presso il Cinema Teatro Lux di Busca

Commedia in lingua piemontese portata in scena dalla compagnia teatrale “Ël Cioché”

I biglietti sono in prevendita presso Ottica Foto Buschese di via Cadorna, 25 a Busca

PREVENDITE PER LA SERATA DI SABATO 25 GENNAIO 2025

È possibile acquistare i BIGLIETTI IN PREVENDITA per la serata di SABATO 25 GENNAIO al costo di 10 EURO (anziché 12 in cassa) presso:

BAR LA VIRGOLA a San Giuseppe di Busca

BAR TAVOLA CALDA LA SCALETTA in Via Umberto I a Busca

BAR SCACCO MATTO in Via Umberto I a Busca

EDICOLA IL GIORNALONE in piazza savoia a Busca

PUB FITZ a San Chiaffredo di Busca

CAFFÈ DI CITTÀ in Via Umberto I a Busca

ROCK 'N' ROLL CAFÈ in Corso XXV Aprile a Busca

BAR BIRRERIA SPECIAL in piazza Martiri a Venasca

Manifestazione organizzata da Amici del Carlevè ‘d Busca e Endas Comitato Cuneo in collaborazione con il Comune di Busca e con il sostegno di Regione Piemonte, Provincia Cuneo, Atl, Banca Credito Cooperativo Caraglio, Caffè Excelsior e numerosi sponsor commerciali cittadini.