Donare sangue è donare vita: a gennaio una doppia opportunità al Polivalente di Tarantasca

Il 2025 si apre con un gesto che può fare davvero la differenza: donare il sangue. Grazie alla cooperazione tra i gruppi ADAS FIDAS di Tarantasca e Busca, sabato 18 e domenica 19 gennaio sarà possibile partecipare a una doppia giornata straordinaria di raccolta sangue presso il Salone Polivalente di S. Chiaffredo, frazione di Tarantasca, dietro la Parafarmacia.

Due mattine, un'unica missione: dalle 8:00 alle 11:00, tutti coloro che sono in buona salute e hanno tra i 18 e i 60 anni avranno l’opportunità di fare un regalo prezioso: il dono della vita. Non importa se vivi a Tarantasca, Busca o in uno dei comuni o frazioni vicini: questa è l’occasione perfetta per iniziare l’anno con un gesto di altruismo e solidarietà.

L’iniziativa sarà promossa sul territorio anche grazie ad un sodalizio con il comitato di frazione di San Benigno, nata dalla volontà di alcuni donatori già attivi che nella frazione cuneese si sono particolarmente distinti per la sensibilità rispetto all’importante valore del dono del sangue.

Prenota ora contattando:

- per la giornata di sabato

Gabriele 3485913973

- per la giornata di domenica:

Gaia 3491013039