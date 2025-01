Fossano, nel 2024 i residenti scendono di oltre 100 unità

Cala di 106 unità il bilancio demografico della città di Fossano per l’anno 2024, secondo i dati prodotti dagli uffici comunali e resi pubblici oggi (venerdì 10 gennaio). Si è partiti infatti un anno fa con una popolazione totale di 24.180 soggetti di cui 12.072 maschi e 12.108 femmine, per arrivare a fine 2024 con un saldo di 24.074 unità divise in 12.029 maschi e 12.045 femmine. Un dato in netto contrasto con quello del 2023, che risultava invece di perfetta parità.

Fortemente negativo - -129 unità - il bilancio nati-morti, che ha visto accogliere 150 nuovi nati e salutare per l’ultima volta 279 persone. Sono state 646 le cancellazioni dall’anagrafe e 219 le variazioni d’indirizzo.

Il dato delle immigrazioni nel corso del 2024 si attesta sulle 627 unità, e gli stranieri in città risultano essere 2.417 di cui 1.291 maschi e 1.126 femmine, con l’Albania come nazione più rappresentata (610 unità, le stesse segnalate nel 2023) e un solo individuo per Congo, Danimarca, Dominica, Etiopia, Gabon, Giappone, Iraq, Libano, Mauritius, Repubblica Ceca, Serbia, Urugay, Venezuela, la categoria degli apolidi e quelli la cui cittadinanza risulta mancante.