L'associazione Monserrato traccia il bilancio 2024: "Un anno ricco di iniziative, realizzate con impegno e passione"

In un periodo di riflessione e bilanci, l’Associazione Santuario di Monserrato ODV desidera esprimere un sincero e sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito con impegno e passione alle iniziative dell’anno appena terminato.

Grazie al sostegno attivo dei volontari, il Santuario ha visto crescere il legame che lo unisce alla comunità non solo borgarina, rendendo ogni iniziativa organizzata speciale e ogni iniziativa possibile. Tuttavia, il cammino dell’Associazione non finisce. Con l’arrivo del 2025, si aprono nuove sfide. L'Associazione è alla ricerca di nuove forze, persone pronte a mettersi in gioco per continuare ad ampliare il lavoro iniziato e per costruire insieme un futuro solido e partecipato.

"Ogni persona può dare il proprio contributo", ha dichiarato il presidente dell’Associazione. "Che si tratti di dedicare tempo ai laboratori, contribuire alla progettazione delle attività o partecipare a nuove iniziative, c’è sempre spazio per chiunque desideri far parte di questa grande famiglia".

L’obiettivo dell’Associazione è di proseguire nel suo impegno a valorizzare le tradizioni, custodire la bellezza del luogo e rendere il Santuario un punto di riferimento sempre più vivo e dinamico per tutta la comunità. Il coinvolgimento di nuove persone è fondamentale per trasformare queste ambizioni in realtà, rafforzando il senso di comunità e di appartenenza.

"Abbiamo già una squadra fantastica, ma con il supporto di nuovi volontari possiamo fare ancora di più", ha aggiunto Peirone. "Ogni contributo, grande o piccolo che sia, diventerà qualcosa di concreto, specialmente sulle nuove generazioni".

L’Associazione invita tutti coloro che sono interessati a unirsi e dare il proprio contributo. Monserrato ha bisogno di ogni persona, di ogni idea, di ogni gesto, per continuare a crescere e diventare un luogo ancora più speciale per tutti.

Per maggiori informazioni su come unirsi all’Associazione e partecipare alle sue attività, è possibile contattare Cristian Peirone cell. 340.2549768