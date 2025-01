In mostra "L'essenza della vita" nel palazzo Santa Croce a Cuneo dal 18 gennaio al 25 febbraio. L’Arte da sempre è stata il mezzo di comunicazione universale, attraverso l’espressione visiva, che supera le barriere linguistiche. In questo momento storico c’è più che mai bisogno di nutrire l’anima con le emozioni gioiose dell’amore, che è l’essenza della nostra esistenza.



Questa è la ragione per la quale le due Associazioni Culturali “Art en ciel” e “L'Arte incontra…” hanno riunito i loro artisti in un progetto, a cura di Fernanda Prudenzano e Nikolinka Nikolova e con il patrocinio del Comune di Cuneo, dal quale scaturisce la mostra “L’essenza della vita” .



La Natura, la Storia e il Mistero saranno i protagonisti della mostra, con le opere dei 22 Artisti locali, nazionali ed internazionali, che spaziano tra Pittura, Fiber Art , Ceramica, Arte Materica sperimentale, Arte digitale: Marilisa Serra, Alessandra Vinotto, Daniela Casadidio, Mary Christine Stenger, Luciano Valensin, Andrea Lo Faro, Adriana Cernei, Fausto Zanni, Claudia Pinton, Lavinia La Torre, Nikolinka Nikolova, Egidio Giulberga, Ada Perona, Lorenzo Caula, Luciana Audisio, Maria Cavallo, Ornella Pozzetti, Fernanda Prudenzano, Silvio Papale, Maria Rosa Palma, Michelina Serale, Assunta Mellano.



Insieme alle loro opere verranno inoltre esposte le sculture di otto artisti lignei dell’Associazione “La Foresta di Sherwood”: Ivo Massardo, Andrea Gamba, Giancarlo Amberti, Giuliana Fassini, Alberto Arato, Felice Rosa Marin, Silvia Crusco e Pietro Carlo Avattaneo.

La mostra sarà inaugurata sabato 18 gennaio alle 17,00 alla presenza delle autorità e di ospiti del mondo della cultura.

Durante il periodo espositivo, nelle medesime sale di palazzo Santa Croce avranno luogo varie iniziative collaterali.



Erica Comoglio, Direttore Letterario dell’Associazione “L’Arte incontra”, presentatrice televisiva e moderatore al Circolo dei Lettori di Torino, curerà le presentazioni di due volumi: sabato 25 gennaio alle 17,00 “Tra cielo e terra tra le onde colorate del creato” di Nikolinka Nikolova; sabato 1° febbraio alle 17,00 “A radici nude” della scrittrice Cristina Converso.



Inoltre, sabato 8 e domenica 9 febbraio alle 16,00 si terranno le DEMO performance di acquarello con Ada Perona e Luciana Audisio.



Sabato 15 febbraio alle 17,00 Danilo Tacchino, scrittore e ricercatore storico terrà una conferenza intitolata “Misteri nella storia del Piemonte. Dai miti dei suoi antichi popoli, alle particolarità discrete dei suoi attuali abitatori.”

Infine, domenica 23 febbraio alle 17,00 il pubblico potrà incontrare gli scultori dell’Associazione “La Foresta di Sherwood” in un evento intitolato “La trasmutazione dell’esistenza finita di un albero in opera scultorea”.

INFORMAZIONI

La mostra avrà luogo nelle sale espositive di palazzo Santa Croce in Via Santa Croce, 6 a Cuneo e sarà aperta al pubblico da sabato 18 gennaio a domenica 23 febbraio 2025 nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle 15,30 alle 19,00.